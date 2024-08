Mariana Pajón se lamenta por no ganar medalla en París 2024

La histórica ciclista colombiana y múltiple medallista en Juegos Olímpicos, Mariana Pajón, no pudo avanzar a la final de la prueba del BMX este viernes al quedar en la quinta posición de la primera serie de semifinales, tercera en la segunda y séptima en la definitiva para quedar sin posibilidades de disputar la final del torneo y quedar sin posibilidades de luchar por su cuarta medalla en unos Juegos Olímpicos.

Pajón, de 32 años, manifestó su profunda tristeza por quedar fuera de este torneo en el que ganó las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016 y la medalla de plata en Tokio 2020, acabando así con una época histórica para la cafetera que se convirtió en una de las máximas exponentes del BMX en el mundo.

“Mi corazón tenía fe y creía. Lo viví con el corazón, di lo mejor que tuve, con la responsabilidad de darle alegría al país (…) Este deporte es así, de agresividad, pero estoy muy orgullosa de mí”, dijo Pajón llorando durante una entrevista ofrecida para Caracol Noticias luego de quedar eliminada de la competencia.

Mariana Pajon Londono of Colombia leads as Veronika Monika Sturiska of Latvia falls down, during a women’s BMX racing event, at the 2024 Summer Olympics, Thursday, Aug. 1, 2024, in Saint-Quentin-en-Yvelines, France. (AP Photo/Thibault Camus)

“Fue una montaña rusa de ilusiones, El camino olímpico es cruel. Mi cuerpo aguantó porque mi corazón latía fuerte”, agregó la deportista con respecto al difícil camino que tuvo que recorrer para poder clasificar a estos juegos y lo que debe realizar cada atleta para mantenerse en la élite de su disciplina.

Durante una entrevista concedida a AFP, Pajón descartó que estos sean sus últimos Juegos Olímpicos y aseguró que todavía tiene mucho empuje para poder mantenerse compitiendo y logrando positivos resultados para Colombia.

“No creo, no creo, por ahí se encendió una llama, después se las echo. Tengo como muchos sentimientos encontrados, estoy feliz porque llegué hasta acá, porque no fue fácil, ni se imaginan cómo fue este camino, demasiado dolor, por un momento dije que no me merecía tanto dolor, pero a mí esto me encanta y por eso estoy aquí”, dijo.

“Estuve muy cerca de esa final si no fuera por ese golpe en ese primer peralte en esa última manga, era otra historia y mi misión era llegar a esa final porque cuando estás en la final cualquier cosa puede pasar y yo sabía que mi cabeza podía con eso”, concluyó.

