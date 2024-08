Amanda Bynes luce irreconocible en su reaparición en redes sociales 

La actriz estadounidense Amanda Bynes, reconocida por su trabajo en diversas cintas y series juveniles de inicios de la primera década de los 2000, causó gran impacto entre sus seguidores y no seguidores tras mostrar su actual apariencia en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “The Amanda Show” ha compartido una serie de fotografías actuales, las cuales han causado gran sorpresa debido al notorio cambio físico que ha sufrido en los últimos años tras haber permanecido internada en un hospital psiquiátrico en 2023.

En las imágenes, la actriz luce evidentes intervenciones quirúrgicas en labios, pómulos, ojos, entre otros, así como diversas modificaciones en sus cejas y cabello además de un excesivo maquillaje.

el daño que le hicieron a Amanda Bynes no se los voy a perdonar jamás pic.twitter.com/xegVhXzjn4 — lu 🌻 (@lusuaarezz) August 2, 2024

¿Qué le pasó a Amanda Bynes?

Dentro de las mismas imágenes, las cuales datan de unas semanas atrás, la misma actriz mencionó que le habían aplicado un disolvente de relleno de labios debido a que sus labios “se llenaron demasiado”.

Por lo anterior, y dentro del mismo mensaje, Bynes señaló: “ahora mis labios han vuelto a tener un tamaño lindo”.

Sin embargo, y a pesar de su reciente publicación, decenas de usuarios no pudieron evitar mostrar su sorpresa ante la actual apariencia de la actriz, quien anunció su retirada de los escenarios desde el año 2010.

Reparece Amanda Bynes, uno de los rostros más bellos de la televisión… 🥲 pic.twitter.com/NJqegMDReU — Deejay Diego 𝕏 (@DJD_EGO) August 3, 2024

De acuerdo con un grupo nutrido de internautas, la apariencia de Amanda se debe a su inestable salud mental, sus problemas con la ley además de su historial de adicciones.

Todo lo anterior provocó que la artista fuera ingresada a un hospital psiquiátrico en abril de 2023. Tras esta etapa, la actriz continuó recibiendo atención ambulatoria por una posible recaída.

Desde su retirada de la actuación, la misma artista ha revelado, a través de diversas entrevistas, sus problemas con las drogas así como otros problemas de salud mental. Lo anterior, también provocó su distanciamiento de su familia, con quien, de acuerdo con fuentes de la cadena NBC, no tiene contacto desde hace bastante tiempo.

Previo esto, la estadounidense logró gran reconocimiento en la industria de Hollywood gracias a sus papeles en cintas y shows como “All That”, “What I Like About You”, “Big Fat Liar”, “Lovewrecked”, “Hairspray”, entre otros.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con fuentes especializadas, la actriz mantiene una fortuna de cerca de $6 millones de dólares. Respecto a este tema, el fideicomiso de la actriz era gestionado por su padre Rick Bynes y su madre Lynn. Sin embargo, y ante la salida de Amanda del hospital psiquiátrico en 2023, ambos padres decidieron apoyar la petición de la estadounidense para recuperar su patrimonio.

Continúa leyendo

Amanda Bynes sale de centro psiquiátrico tras presentar un notable progreso

Internan a Amanda Bynes tras ser captada caminando sin ropa en la calle

Juez pone fin a la tutela legal que se le impuso a Amanda Bynes por casi nueve años