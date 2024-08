Esposo de Kamala Harris admite haber sido infiel en su primer matrimonio

Doug Emhoff, esposo de la actual vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, reconoció haber tenido una aventura extramatrimonial en su primer matrimonio.

“Durante mi primer matrimonio, Kerstin y yo pasamos por momentos difíciles debido a mis acciones”, dijo Emhoff, según reveló por primera vez CNN. “Asumí la responsabilidad y, en los años posteriores, hemos superado las cosas como familia y hemos salido fortalecidos”.

No obstante, esto no sería sorpresivo para Harris. Fuentes dijeron a The Associated Press que la actual vicepresidenta ya lo sabía antes de su boda con Emhoff hace poco más de una década y que el asunto ya había sido investigado hace cuatro años cuando su nombre sonaba para acompañar la fórmula presidencial de Joe Biden.

La exesposa del segundo caballero de Estados Unidos ha quitado peso al asunto y en una declaración el sábado aclaró que su matrimonio con Emhoff se acabó “por una variedad de razones”.

“Es un gran padre para nuestros hijos, sigue siendo un gran amigo para mí y estoy muy orgullosa de la cálida y solidaria familia que Doug, Kamala y yo hemos construido juntos”, declaró Kerstin, según The Hill.

La familia en la campaña

La aclaración del esposo de Kamala Harris surge en medio de las críticas hacia la candidata presidencial demócrata por su situación familiar y su identidad racial.

Harris ha sido blanco de ataques durante años, principalmente del candidato a vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, quien la criticó por no tener hijos.

“¿Qué sentido tiene que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”, dijo Vance en 2021 según The Hill, refiriéndose a Harris y otras como “mujeres gatas sin hijos”, y añadiendo que “todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos”.

Aunque no tiene hijos biológicos, Harris tiene dos hijastros por parte del segundo caballero.

Con información de The Hill.

