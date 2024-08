9 aparatos que debes desenchufar para ahorrar en tu factura de luz

La factura de la luz, en esta época del año, puede incrementarse considerablemente y, a pesar de nuestros esfuerzos, después de varios meses con los precios por las nubes, no conseguimos reducir el coste de la electricidad.

Tal vez no estamos haciendo todo lo posible para reducir al máximo su uso. Modificar nuestros hábitos diarios puede traer importantes beneficios en forma de rebajas en la factura eléctrica. Un truco muy útil es desenchufar, antes de acostarnos, una serie de aparatos y equipos electrónicos a los que no les vamos a dar uso durante la noche.

Aquí te mostramos cuáles son los electrodomésticos que es mejor desconectar por la noche para que, así, no pagues de más en tu factura eléctrica, ya que pueden seguir consumiendo energía pese a no estar siendo utilizados.

9 electrodomésticos que debes desconectar por las noches para ahorrar en tu factura de electricidad

Televisión

Lo mejor es desconectarla antes de irte a la cama. (Foto: Shutterstock)

Antes de irnos a dormir, solemos apagar la televisión con el mando a distancia, pero al estar enchufada, continúa consumiendo energía. Aunque el consumo es mínimo, es suficiente para incrementar la factura de la luz. Desenchufar este aparato durante la noche puede ayudarte a ahorrar. Considera que muchas televisiones modernas tienen un modo de espera que, aunque eficiente, sigue consumiendo energía innecesariamente. Una solución efectiva es conectar la televisión a una conexión con interruptor para apagar completamente el dispositivo cuando no esté en uso.

Computadora

Una vez que dejas de trabajar, es mejor desenchufarla. (Foto: Shutterstock)

Mantener la computadora de escritorio conectada a la corriente durante la noche no tiene mucho sentido, ya que no lo utilizamos en ese periodo. Incluso en modo de espera, los ordenadores siguen consumiendo energía. En el caso de que cuentes con una portátil, no lo dejes cargando mientras duermes; estarás desperdiciando mucha energía. Desenchufa el cargador una vez que la batería esté completa. Utilizar una conexión con interruptor también puede ser una solución práctica para apagar varios dispositivos a la vez.

Wi-Fi

Cuando dormimos, no usamos internet. (Foto: Shutterstock)

Una vez que te vas a la cama, mantener el router del Wi-Fi enchufado no tiene utilidad. Desconectarlo no solo ayuda a reducir la factura de la luz, sino que también disminuye la exposición a la radiación que estos aparatos emiten. Aunque la radiación es mínima y generalmente considerada segura, algunos prefieren reducirla al mínimo posible. Desenchufar el router es un gesto sencillo que puede generar ahorros significativos a lo largo del tiempo.

Pequeños electrodomésticos de la cocina

Únicamente, conéctalos a la corriente cuando vayas a utilizarlos. (Foto: Shutterstock)

Algunos electrodomésticos, como el refrigerador, no pueden desconectarse con facilidad debido a su uso constante y necesidad de funcionamiento continuo. Sin embargo, hay otros aparatos como el microondas, las batidoras, las tostadoras o las máquinas de café que sí pueden desenchufarse sin problema. Estos dispositivos, aunque no consumen mucha energía en reposo, siguen sumando al total del consumo eléctrico. Con conectar estos aparatos únicamente cuando vayas a utilizarlos, será suficiente para reducir el gasto energético.

Cepillos eléctricos y equipos de afeitado

Si permanecen conectados en todo momento, puedes dañar su vida útil. (Foto: Shutterstock)

Dejar estos dispositivos enchufados toda la noche desperdicia mucha energía y además reduce la duración de la batería. La mayoría de los cepillos eléctricos y equipos de afeitado modernos cuentan con baterías de litio que no necesitan estar conectados constantemente. Cárgalos durante el día y desenchúfalos antes de dormir para maximizar su vida útil y ahorrar energía.

Lámparas

Si ya vas a dormir, desconecta de la corriente todas las lámparas. (Foto: Shutterstock)

Aunque las lámparas consumen poco en modo de espera, sigue siendo energía desperdiciada. Optar por sistemas de iluminación alternativos, como luces interiores de bajo consumo, para alumbrar el camino a la cocina o al baño durante la noche, puede ser una solución eficiente. Considera también el uso de focos LED, que son más eficientes y duran más tiempo que las bombillas incandescentes tradicionales.

Mantas y cobertores eléctricos

Estos cobertores suelen consumir mucha electricidad. (Foto: Shutterstock)

Las mantas eléctricas son muy utilizadas en invierno para dormir caliente, pero suponen un gasto significativo y pueden implicar un riesgo si se dejan encendidas toda la noche. Lo más aconsejable es encender la manta unos minutos antes de meterse en la cama para calentarla, y luego apagarla una vez dentro. De esta manera, disfrutarás de una cama caliente sin consumir energía innecesaria durante toda la noche.

Cargadores

Si los dejas conectados, pueden seguir consumiendo energía. (Foto: Shutterstock)

Es muy común acostarse con el celular enchufado, pero una vez que alcanza el 100%, sigue consumiendo energía innecesariamente. La práctica de dejar los cargadores enchufados sin usar no solo incrementa la factura de la luz, sino que también puede reducir la vida útil de las baterías de tus dispositivos. Desconectar el cargador una vez que el dispositivo esté completamente cargado es una manera sencilla de contribuir al ahorro energético.

Beneficios adicionales de desconectar aparatos electrodomésticos por la noche

Además de los ahorros económicos en la factura de la luz, desenchufar aparatos durante la noche tiene otros beneficios importantes:

1) Seguridad: Reducir el número de dispositivos conectados a la corriente disminuye el riesgo de cortocircuitos y sobrecargas eléctricas, lo que puede prevenir incendios domésticos.

2) Durabilidad de los dispositivos: Desenchufar los aparatos puede prolongar su vida útil al evitar el sobrecalentamiento y el desgaste innecesario de las baterías.

3) Sostenibilidad Ambiental: Menor consumo energético significa menos demanda de energía, lo que contribuye a la reducción de las emisiones de carbono y al cuidado del medio ambiente.

Implementar estos sencillos cambios en nuestros hábitos nocturnos puede resultar en una significativa reducción del consumo eléctrico y, por ende, una disminución en la factura de la luz.

