Ana María Canseco no siente la necesidad de estar en TV

La experiencia de Ana María Canseco refleja una transformación profunda y personal tras la pérdida de su madre. La muerte de un ser querido puede ser un momento para reevaluar las prioridades y la forma en que se ve la vida. Su decisión de mudarse a San Antonio en el año 2020 para estar cerca de su progenitora durante su enfermedad resalta el valor que otorga a la familia y las relaciones personales.

“Fueron unos años muy difíciles en donde yo creo que obtuve la lección más grande de mi vida que fue vivir los últimos meses de mi mamá acompañándola, aprendiendo de su enfermedad, aprendiendo lo que era hacerte cargo de un ser humano, tratando de darle confort”, dijo en exclusiva para ‘People en Español’.

Además, Canseco menciona que la industria de la televisión ha cambiado, y que las exigencias son mayores, lo que contribuye a su falta de motivación para regresar. Si bien siente emoción al participar ocasionalmente en la pantalla chica, parece haber encontrado satisfacción en un enfoque más equilibrado y reflexivo sobre su carrera y su vida.

Adamari López, Daniel Sarcos, Ana María Canseco, Chef James, Neida Sandoval y Diego Schoening fueron los conductores de “Un Nuevo Día” de Telemundo en el año 2015. Crédito: Mezcalent

“Ya no (extraña la televisión). Me pasó una cosa muy interesante. Cuando salí de ‘Despierta América’ me hacía mucha falta la televisión, lo extrañaba muchísimo, sentía que todavía no había terminado mi misión dentro de la televisión o al menos dentro de los programas matutinos. Me dan una segunda oportunidad en ‘Un nuevo día’ y ahí entré con la convicción de que esto en cualquier momento se iba a acabar, entonces ahorré dinero y lo disfruté día a día”, expresó durante la conversación.

Este cambio de perspectiva puede ser liberador, permitiéndole disfrutar del momento y valorar lo que realmente le importa sin la presión constante que a menudo implica la vida profesional en medios de comunicación.

“La competencia está muy grande. YouTube, Netflix, Amazon, todos estos servicios también te están ofreciendo una variedad enorme de programación. Yo veo que cada día es más difícil estar en televisión, se les exige más y la verdad no me dan tantas ganas de regresar. Regresar de vez en cuando, saludar, echar carita y si se sigue sintiendo esa emoción muy especial, sin embargo, ya no siento esa necesidad que sentía antes. Si me invitan voy con gusto el tiempo que quieran, yo feliz de la vida, pero ya no siento esa necesidad de que si no estoy algo me falta”, agregó a ‘People en Español’.

