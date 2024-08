Boxeador mexicano Marco Verde se metió en la gran final del boxeo en Paris 2024

El peleador mexicano Marco Verde hizo historia en el ring del boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024: se llevó un nuevo triunfo y clasificó a la final de los 71 kg masculino. Ahora intentará ganar el primer oro olímpico para un boxeador mexicano en más de medio siglo.

El pugilista nacido en Mazatlán derrotó por 3:2 al británico Lewis Richardson en las semifinales y así accedió a la final por la medalla de oro, que estará en disputa el viernes 9 de agosto frente a Asadkhuja Muydinkhujaev, de Uzbekistán.

Verde consiguió así algo que ya suena una hazaña para México en los Juegos Olímpicos. Es que la última medalla de plata que había ganado un boxeador mexicano en unos Juegos Olímpicos fue Héctor López Colín, cuando perdió la final de peso gallo en Los Ángeles 1984.

Y si hay que buscar el último oro olímpico de un pugilista mexicano en los Juegos Olímpicos hay que viajar aún más en el tiempo: los últimos campeones olímpicos mexicanos en el boxeo fueron Ricardo Delgado y Antonio Roldán, ambos obtuvieron el oro en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México 1968. Es decir, 56 años.

Con una variedad de registros impecable, Marco Verde construyó su estilo y contundencia en París 2024 con el pasar de las peleas. El joven de apenas 22 años, que se llevó el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, buscará el viernes la gran hazaña de su corta trayectoria.

¡Victoria para Marco Verde! 🥊🇲🇽

El mexicano se impone con fuerza contra el boxeador de Gran Bretaña y asegura medalla en París 2024. ¡Vamos con todo, Marco! 💪✨#TodosSomosOlímpicos #Boxing pic.twitter.com/Cj69WjahJT — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 6, 2024

“Contento pero no satisfecho. Ganamos, pero ya quedó en el pasado y hay que enfocarse en lo que viene”, subrayó el oriundo del puerto de Mazatlán, en el noroeste del país.

“Esta vez no tuvimos que salir a pelear a lo loco, a poner el corazón. Era una pelea más inteligente, eso lo sabíamos y eso fue lo que hicimos”, dijo aún bajo los efectos de la adrenalina. ”Siento que lo ganamos perfectamente, el tercer round. Llego a la esquina y digo ‘ganamos, esta pelea la ganamos, no me la pueden quitar’”.

“Hemos sabido que los uzbekos son rivales muy difíciles, siempre se han visto en torneos mundiales y eso, pero tengo buena esquina, tengo buena preparación”, subrayó. “Ya me ha tocado pelear con ellos, he perdido, no con él, pero con otros rivales. Va a ser una pelea más que nada de corazón y complicada”.

“Tal vez yo soy inspiración, pero a veces también a mi me gusta inspirarme de más gente”, señaló Verde, cuyo padre, Manuel, también fue olímpico del cuadrilátero en Barcelona 1992. “Cada quien tiene sus propias batallas en el día a día y yo me estoy inspirando en esa gente”.

De todos modos, ya tiene asegurada la plata: su gran capítulo en la historia olímpica de México ya fue escrito.

