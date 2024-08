Chef James y el tierno mensaje a su esposa por su aniversario

El Chef James Tahhan compartió un emotivo y romántico mensaje en Instagram para celebrar su aniversario de bodas con Russel Conde. En su publicación, el talentoso empresario venezolano expresó su gratitud hacia su esposa, mencionando lo agradecido que está por su apoyo incondicional y por “aguantarme”. Además, reflejó su felicidad por la vida que han construido juntos, que incluye a su hijo Jamie, de 4 años.

“Feliz aniversario @russelconde. Siempre he sido el que recibe el reconocimiento de muchos de nuestros logros por estar en el frente de una cámara o ser la cara de un negocio, pero pocos saben que como en el boxeo siempre te he tenido en mi esquina empujándome en los momentos difíciles, dándome ánimos cuando más falta me hacía, pocos saben que nada de esto se construye solo”, comenzó escribiendo en el post.

James después de tanto tiempo de casados no puso en duda revelar algunas cosas personales que viven dentro del hogar: “Hoy es nuestro aniversario, y como dicen que en las relaciones siempre hay que sacrificar algo no me preocuparía en sacrificar todo lo que tenemos y quedarme contigo, pues sé que lo volveríamos a construir todo y tal como ya nos pasó disfrutaríamos el proceso de nuevo. Era como si tuviéramos una bolita de cristal todas las cosas que queríamos desde chiquitos hoy son una realidad. Love you y gracias por aguantarme”.

Esposa de Chef James le envía un mensaje

“Quise escribir aquí hoy, lo que pienso cada día cuando me levanto por la mañana: soy muy afortunada de tenerte a mi lado. Has sido mi fuerza y apoyo en los momentos que más lo he necesitado. Nunca falta ese boost extra de energía para seguir adelante“, escribió en su perfil de la red social de la camarita.

La pareja que se casó en 2019 en un hermoso entorno de la Riviera Maya ha estado junta por más de una década fortaleciendo su relación a lo largo del tiempo. Russel, además de ser esposa de James, es empresaria y experta en fitness y artes marciales, lo que demuestra que ambos comparten un compromiso hacia sus pasiones y un estilo de vida saludable.

Sigue leyendo:

· Chef James publica emotivo mensaje tras la muerte de su padre

· Chef James habla de la salida de un conductor de Telemundo: “Celebré cuando lo sacaron”

· El Chef James apoya a Toni Costa, luego de su dura separación con Adamari López