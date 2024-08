Jennifer Garner muestra su intenso entrenamiento para interpretar a Elektra en Deadpool & Wolverine

Tras 20 años de haber interpretado por última vez a Elektra, nada le hacía pensar a Jennifer Garner que a sus 52 años volvería a convertirse una vez más en esa asesina ninja. La actriz dio vida dos veces a ese personaje, primero en la cinta “Daredevil” (2003), y luego en una película homónima (2005). Sin embargo, Garner compuso por tercera vez a esa guerrera para el film “Deadpool & Wolverine”, en el que tuvo una aplaudida participación.

La actriz, conocida por su versatilidad y dedicación en el mundo del entretenimiento, ha compartido en sus redes sociales un vistazo detrás de cámaras de su intenso entrenamiento para retomar el icónico papel, con el objetivo de estar a la altura del exigente rodaje, y de las innumerables acrobacias que ejecuta Elektra (por no mencionar su habilidad con el uso de los sai).

En el video que subió Garner, muestra su intensa rutina de ejercicios que incluye artes marciales, entrenamiento de fuerza y técnicas de combate avanzadas. La actriz trabajó para perfeccionar su habilidad en acrobacias y movimientos de lucha con el objetivo de asegurar que su interpretación de Elektra sea tan impresionante como en sus anteriores apariciones.

“Recuerdo el momento en el que Ryan Reynolds y Shawn Levy tuvieron la idea de que Elektra Natchios apareciera en Deadpool & Wolverine. Estábamos en el set de The Adam Project, y entre ambos se miraron de esa forma en la que se les ocurre una idea, la verdad es que hay una simbiosis muy loca entre estos dos. No interpretaba a Elektra desde el 2004, y aunque estaba en buena forma, no estaba buena forma a lo Marvel”, aseguró.

“No sabía cuánto necesitábamos un cierre Elektra y yo, pero Shawn y Ryan sí lo sabían. Ellos son talentosos en muchas formas, pero elevar a la gente que los rodea es su mejor virtud. Shauna (Duggins, su doble de riesgo) y yo tocamos el cielo en el set junto a ellos. Filmar la pelea fue tan divertido, y estar todos juntos también, como un verdadero dream team. Estoy orgullosa de mis amigos, y agradecida de estar ahí junto a ellos”, agregó.

Como era de esperase, de inmediato recibió elogios por su compromiso con el papel y por su transformación física y mental para adaptarse a este nuevo desafío que ha sido notable.

Gracias a su dedicación y pasión, Jennifer Garner vuelve a demostrar una vez más por qué es una de las estrellas más admiradas en Hollywood.

Sigue leyendo:

· Jennifer Garner quedó atrapada en un elevador de la Comic-Con

· Ben Affleck pasa el Día del Padre con Jennifer Garner y aviva rumores de divorcio con Jennifer López

· Jennifer Garner estaría evitando apoyar a Ben Affleck en sus problemas con Jennifer López