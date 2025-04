Mexicano murió en el Metro de Nueva York y luego fue robado y abusado; buscan a 2 sospechosos

Jorge González, inmigrante mexicano de 37 años, fue identificado como el pasajero que murió en el Metro de Nueva York y luego su cadáver fue abusado y le robaron sus pertenencias, según las cámaras de vigilancia.

Su esposa de 38 años, que sólo se identificó como Teresa, declaró ayer al Daily News que no podía creer lo que le contó la policía de Nueva York al enterarse de los horribles detalles de lo sucedido. Además, dijo que llevaba unos cinco años sin saber de González, padre de su hijo adolescente, porque él se había separado de ellos tras padecer de alcoholismo.

Por circunstancias aún no determinadas, González murió en un tren de la línea R la madrugada del 9 de abril. Después, dentro del vagón, un desconocido tuvo relaciones sexuales con su cadáver y lo robó. Minutos después, una mujer también robó las pertenencias de la víctima, según la policía. El mexicano fue hallado boca abajo en el suelo de un tren que estaba parado en la estación Whitehall St/South Ferry en el Bajo Manhattan. Ninguno de los sospechosos ha sido detenido.

En reacción, su esposa dijo ayer que se había quedado atónita tratando de comprender cómo un hombre que prometía tanto cuando lo conoció y se casó con él, pudo haber tenido un destino tan impactante. Tristemente el hijo de 13 años de la pareja escuchó su conversación con la policía sobre la muerte de González y lo sucedido después.

“Cuando la policía me informó sobre la agresión lo escuchó por el altavoz del teléfono”, dijo desde su casa en Sunset Park, Brooklyn. “No me di cuenta de que eso era lo que me iban a decir, hasta que fue demasiado tarde”.

Una autopsia inicial no pudo determinar la causa de la muerte de González, por lo que se esperan más estudios, dijo ayer la Oficina del Médico Forense de la ciudad (OCME). Sin embargo, a su esposa le informaron que los investigadores creen que falleció de cirrosis hepática tras años de alcoholismo.

González era un trabajador incansable que laboraba en la construcción, restaurantes y lo que podía para mantener a sus familiares en México, dijo Teresa, nacida en Estados Unidos. Pero poco a poco se convirtió en alcohólico”, agregó. “Ni siquiera hablé con él durante cinco años, no tenía ni idea de dónde estaba… Simplemente desapareció”.

Este dramático hecho sucedió menos de una semana después de que el viernes 4 de abril el alcalde Eris Adams viajase en el subterráneo con el secretario del Departamento de Transporte (DOT), Sean Duffy, quien mantuvo sus críticas a las condiciones del Metro y su amenaza a recortar fondos federales a MTA y el estado Nueva York.

Un reciente estudio privado, analizando data del DOT de 2021-2023, determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país. Según la policía de la ciudad (NYPD), el crimen ha bajado este año. Los delitos graves han disminuido 18%, el 2do nivel más bajo en 27 años. No se registraron homicidios en el Metro durante los primeros tres meses del año, algo que no había sucedido desde 2018. En 2024 hubo 10 asesinatos, recordó ABC News.

Sin embargo, la violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024. En 2023 se estimó que unos 3,400 desamparados estaban morando en vagones y estaciones.

Desde diciembre de 2024 todos los vagones del Metro del NYC están equipados con un sistema de vigilancia, tras la iniciativa de la Asamblea estatal de Albany para acelerar la instalación de cámaras en todo el sistema, destacó Daily News.