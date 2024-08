Novio de Maripily Rivera responde si desea casarse con ella

Clovis Graciano ha compartido detalles sobre su romance con Maripily Rivera, mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa en sus vidas. A sus 38 años, este experto en fitness no solo ha conquistado el corazón de la empresaria puertorriqueña, sino que también ha cautivado a sus seguidores en redes sociales con su carisma y dedicación al bienestar.

Algunos internautas se sintieron interesados en saber si el novio de Rivera tiene deseos de llegar al altar con ella y él no dudó en responder: “Una pregunta un poco temprano, pero quién sabe. La quiero muchísimo, nos gustamos muchísimo, pero no hay que apurarse. Tiempo al tiempo“.

Además, en su perfil de Instagram compartió una galería de fotos donde ambos se muestran muy sonrientes y él no dudó en dedicarle unas tiernas palabras: “Cuantas cosas increíbles me sucedieron en tan poco tiempo, mi corazón vuelve a llenarse a tu lado mi Boricua tan bella, estar contigo me hace muy feliz”.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, destacó la conexión especial que ha forjado con Maripily, quien es conocida no solo por su participación en “La casa de los famosos 4”, sino también por su exitosa carrera empresarial.

“Nos gustamos muchísimo. A mí me encanta estar con ella y ella me trata muy bien, como un rey porque ella es mi reina. Hay muchísimas cosas que me encantan en ella, muchísimas: su independencia, su pasión, su carácter, su belleza, su forma de ser, su familia, todo. Obviamente que nadie es perfecto, pero me encantan tantas cosas en ella”, comenzó respondiéndole a un seguidor sobre la vida sentimental que lleva con Rivera.

La pareja parece estar disfrutando de su tiempo juntos, compartiendo momentos y experiencias que han llamado la atención de sus fanáticos. Sin duda, esta relación ha generado un gran interés en el público, quienes están ansiosos por ver cómo evoluciona su historia de amor.

“Me encantó su familia. Su familia es como mi familia le decía a ella, solo cambia el idioma. Somos muy parecidos. Me encantaron todos: sus hermanas, su papá, su hermano… La verdad que me encantaron. Nos llevamos muy bien”, agregó sobre los parientes de la empresaria.

