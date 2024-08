Fernando Carrillo y su tajante opinión a famosos que lo critican

Fernando Carrillo subió un video en el que se presenta como “estrella internacional” y decidido a defender su legado y su trayectoria como artista. En su declaración, no escatima en palabras al dirigirse a sus críticos, aquellos que han cuestionado su forma de pensar por la situación en Venezuela, debido a que algunos famosos le han enviado mensajes.

“Por ejercer mi derecho a elegir, me atacan los imperios más fuertes comunicacionales a los que les he producido millones de dólares a lo largo de mi carrera. Dicen ser demócratas y nosotros unos dictadores, falso. Amigos de Univision, ¿por qué se vienen solo contra mí? Todos contra mí, hace 20 años cuando apoyé por primera vez al presidente Chávez, ustedes me cancelaron todos los contratos televisivos, me han sacado de proyectos. Si no me arrodillo ante sus ideales, soy un comunista. ¡Falso!”, dijo en su perfil de Instagram.

Carrillo subraya la relevancia de su carrera, recordando el éxito que ha alcanzado a lo largo de los años y el impacto económico que ha tenido en la industria. Además, señala que su trabajo ha beneficiado a muchos, incluso a aquellos que hoy se atreven a señalarlo, evidenciando una incongruencia en sus críticas.

“¿Cómo vas a decir esas barbaridades sobre mí? ¿O sea que mi voto ni el de más de 5 millones de personas? Esa es una actitud nazi. Laura aquí no hay comunismo, eso es mentira, aquí todo el mundo prospera, somos la economía más creciente de América Latina. ¿Por qué no hablas de todos los mendigos que hay en Estados Unidos y en toda América Latina? Aquí no hay ningún genocidio, no seas mentirosa, Laura, ¡farsante!“, le respondió a la presentadora peruana.

Al final de su comunicado, deja claro que su pasión y creatividad no serán apagadas por las voces disidentes y que continuará su camino con la misma determinación que lo ha caracterizado. Carrillo se mostró como un defensor no solo de su propia historia, sino también del poder del arte para generar controversia, diálogo y progreso en la sociedad.

El venezolano le volvió a enviar un mensaje a la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’: “Tú, mi querida Lili, que me acusas de ser un activista político, no. Yo soy activista de mi país, de mi patria y de Venezuela. Llamas a dejar de seguirme, ¿cuál es ese ataque de ustedes? Vengan a Venezuela para que vean la realidad de nuestro nuevo turismo. Dejen de mentir sobre un país”.

Sigue leyendo:

· Fernando Carrillo sufre consecuencias por su apoyo a Maduro

· Lili Estefan enfurece y deja de seguir a Fernando Carrillo

· Raúl González, de ‘Despierta América’, lanza duro mensaje a Fernando Carrillo