Canelo Álvarez envía ultimátum a Turki Al-Alshikh para trabajar juntos

El boxeador mexicano y antiguo campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, decidió acabar con los rumores y reveló que sí recibió un mensaje de Turki Al-Alshikh para protagonizar una pelea contra Terence Crawford en Arabia Saudita; a pesar de esto el peleador tapatío aseguró que no le gustó la manera en la que se acercó a él y por ese motivo rechazó la propuesta.

En declaraciones ofrecidas a varios medios de comunicación y recogidas por Fight Hub el Canelo Álvarez le envió una advertencia al jeque sobre el proceso para trabajar juntos y aseguró que de querer hacerlo tendrá que ser bajo la manera del mexicano por ser una de las principales figuras de la actualidad.

“Ayer me mandaron un mensaje de texto diciéndome que querían hablar sobre la pelea en febrero con Crawford. Ellos me mensajearon ayer, y les dije que yo no iba a hablar de ninguna otra pelea, porque estoy 100 por ciento enfocado en esta pelea”, expresó el múltiple campeón mundial.

Este hecho habría generado la molestia por parte del organizador de eventos quien terminó lanzando unas duras declaraciones a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter) en las que aseguró que ya no desea organizar ninguna pelea en la que esté involucrada el azteca que perdió recientemente su título mundial por parte de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“No me gusta la forma en la que habló (Turki Al-Alshikh). Y yo no estoy en esta posición por nada. Yo estoy en esta posición, y si él quiere trabajar conmigo va a ser a mi manera, no en la suya. Yo no necesito esa pelea. No fue la forma correcta de acercarse a mí. Yo respeto a todos, y respeto a Turki, pero si él quiere trabajar conmigo necesita ser a mi manera”, agregó el Canelo.

Para finalizar el Canelo Álvarez aseguró que él no ha buscado la pelea contra Terence Crawford y que por ahora lo único que desea es que este experimentado pugilista pueda enfrentarse contra Teófimo López, a quien le brindó su total respaldo para que este enfrentamiento pueda llevarse a cabo.

“Yo no estoy pidiendo esa pelea. Crawford necesita pelear con Teófimo primero y luego veremos. Al final del día, yo no estoy pidiendo esa pelea. Ellos quieren esa pelea, porque obviamente es una buena paga para ellos. Yo no quiero esa pelea. Yo creo que Teófimo merece más la pelea que yo”, concluyó.

