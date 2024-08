André Jardine confía en las capacidades del Club América para la Leagues Cup

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, se mostró bastante enfocado para el partido que disputará su equipo este viernes contra los Rojinegros del Atlas en lo que será su debut de la Leagues Cup 2024 al asegurar que su plantilla ha trabajado arduamente para lograr una contundente victoria en estos dieciseisavos de final para poder avanzar a la siguiente etapa y seguir luchando para poder conquistar el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó el estratega brasileño durante la conferencia de prensa previo al encuentro que tendrán contra el conjunto azteca, donde destacó que el equipo espera poder recuperarse del complicado inicio que están registrando en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX para poder tener la mejor participación posible en este certamen donde los conjuntos aztecas se enfrentan a los de la Major League Soccer (MLS).

“Comparando con la última edición estamos en otro momento muy distinto, en aquel momento estaba conociendo a los jugadores, era un momento inicial, que claro que queríamos jugar, pero estábamos lejos del América que queríamos construir”, expresó el técnico.

“Hoy ya tenemos un grupo sólido, una forma de jugar muy establecida, de ser cada vez mejores con incorporaciones importantes que te renuevan las cosas, te modifican algunos puntos y vamos a estarnos encontrando con estos jugadores que acaban de llegar, pero con mucha más confianza. Este América actual es más sólido, más fuerte, con más chances de buscar el título“, agregó en sus declaraciones.

El entrenador brasileño fue cuestionado por los medios sobre si el ritmo actual de los clubes de la Major League Soccer afecta a los equipos de la Liga MX que llegan con un ritmo menor del torneo Apertura 2024 al sólo haber disputado un total de cuatro jornadas antes del parón por la Leagues Cup.

“Competición que tiene esta característica y cuando son factores que tú no controlas, no te ocupas, no piensas en esto y buscar estar en tu mejor nivel. Vamos a estar mañana en un nivel muy, muy bueno, escogimos rivales de mucho nivel, fueron buenos. No es lo mismo amistosos que partidos eliminatorios”, resaltó André Jardine.

“Kevin va a depender mucho de como reacciona a cada carga, pero cada día incrementado esfuerzos, ver como se siente, aún no está para ni siquiera entrenar al nivel de todos, me imagino que aún se va tres semanas para poder entrenar. Zendejas es tema de primero cicatrizar el hueso, que no aparezca la fisura, depende de su cuerpo, es muy difícil que sea antes del tiempo estipulado de 4 a 6 semanas, va a perder masa muscular”, concluyó.

