Hombre venezolano muestra cuánto gana vendiendo café en la calle en plena crisis

La crisis en Venezuela sigue afectando a millones de personas, creando una brecha económica sin precedentes en la historia reciente del país. La inflación galopante, el colapso de los servicios públicos y los bajos salarios han empujado a muchos profesionales a buscar otras formas de sustento.

La realidad es particularmente dura para quienes trabajan en el sector público, donde los salarios han quedado completamente desfasados en comparación con el costo de la vida. Este es el caso de una doctora en Caracas, cuyo salario mensual es superado con creces por los ingresos diarios de su esposo, quien vende café en las calles.

Según múltiples informes, miles de venezolanos han tenido que recurrir a empleos informales para sobrevivir, a pesar de contar con títulos profesionales o empleos en sectores tradicionalmente bien remunerados. El ejemplo de esta pareja en Caracas muestra cómo la crisis ha llevado a situaciones extremas, donde incluso los profesionales de la salud, que deberían ser una de las prioridades en cualquier sociedad, se ven obligados a depender de ingresos generados por trabajos informales.

El hombre de 63 años, quien prefiere mantener su identidad en reserva, detalla que su esposa, una doctora que trabaja en un hospital público en Caracas, gana apenas 130 bolívares al mes, lo que equivale a aproximadamente $3 dólares. Este salario, que debería ser suficiente para sustentar a su familia, es una burla frente al costo real de la vida en Venezuela, donde la inflación ha hecho estragos en el poder adquisitivo.

Mientras tanto, el esposo se dedica a vender café en las calles de Caracas, una actividad que le permite ganar hasta $30 diarios. Este contraste resalta la disfunción económica del país, donde las profesiones que requieren años de estudio y dedicación son menos rentables que los trabajos informales, como la venta de café.

“Yo vivo mejor con el café, le compro su uniforme”, comenta el hombre, subrayando la ironía de una situación que parece inconcebible en cualquier otra parte del mundo. Su día comienza a la 1 de la mañana, cuando se levanta para preparar el café. Luego, a partir de las 4 de la mañana, recorre las calles de Caracas, vendiendo su producto hasta las 4 de la tarde. Este esfuerzo, aunque agotador, es la única forma en que puede mantener a su familia a flote.

El sueño de emigrar: una salida cada vez más común

Con 4 hijos que ya han emigrado al extranjero, el vendedor de café también sueña con abandonar Venezuela en busca de un futuro mejor. Su deseo de salir del país es fuerte, pero la situación de salud de su suegra, quien requiere cuidado constante, le ha impedido dar ese paso. “No nos fuimos porque mi suegra es bastante mayor. Mi esposa es doctora y la atiende en su casa, si no ya estaría muerta porque sufre la tensión que hay en el país”, explica.

A pesar de estos obstáculos, el hombre no descarta la posibilidad de emigrar en el futuro. Su plan es llegar a Estados Unidos, utilizando la peligrosa ruta a través de la Selva del Darién. “Es costoso, pero uno llega. Iría caminando, hay barcos y lanchas para la salida por el Darién. No me da miedo porque uno tiene que rehacer su vida”, comenta con determinación.

El relato de este vendedor de café es un reflejo de la desesperanza que sienten muchos venezolanos ante la situación actual del país. “La situación está muy mal, desde que estamos viviendo acá, hace años que estamos con la misma situación. No sé cuándo va a cambiar esto, estamos cada día peor”, dice, dejando claro que la crisis económica no muestra señales de mejoría.

