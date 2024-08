Inmigrante murió baleado en Nueva York; dejó un niño huérfano

Chad Lewars, joven padre de 30 años, murió tras recibir varios disparos en la parte trasera de una casa en Brooklyn (NYC).

Lewars fue baleado varias veces en el torso durante un enfrentamiento detrás de una casa de dos pisos en E. 84th St. cerca de Foster Ave. en Canarsie alrededor de las 9:45 p.m. del miércoles, dijo la policía de Nueva York.

Los médicos lo llevaron al Brookdale University Hospital, pero no pudieron salvarlo. Lewars nació en Jamaica y emigró a Nueva York cuando era niño. Trabajaba en el negocio de su padre en transporte marítimo internacional, dijo al Daily News su tío Roderick Lewars.

Los padres de la víctima estaban de visita en Jamaica al momento de la tragedi. “Cuando me llamó anoche a las 3:20 a.m., las primeras palabras fueron: ‘Chad está muerto, le dispararon’”, relató Roderick Lewars sobre la llamada que recibió de su hermano la madrugada del jueves. “Estuvimos hablando por teléfono durante 10 minutos y no pude sacarle ni una palabra más. Él simplemente estaba llorando”.

Se esperaba que los padres de Lewars regresaran a la ciudad hoy en busca de respuestas sobre el homicidio de su hijo. “No sabemos si fue un robo, no sabemos si alguien le tendió una trampa“, continuó el tío.

Se sabía que la víctima vestía ropa fina y conducía autos de lujo, según su tío, quien teme que ese gusto por las cosas buenas haya atraído atención no deseada. “Es un tipo bastante llamativo… Alguien podría verlo y pensar que tiene dinero”.

También describió a su sobrino como un hombre trabajador que deja atrás a un niño. “No sé por qué sucedió esto… Nunca debería haber sucedido”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia armada es contante en Nueva York y algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público y negocios. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con una batalla entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a menudo se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La noche del miércoles dos pistoleros abrieron fuego contra un grupo, hiriendo a seis hombres jóvenes afuera de un parque en El Bronx (NYC).

Recientemente Román Martínez, superintendente de edificios, murió baleado dentro de la casa rodante donde estaba viviendo en El Bronx. La Policía de Nueva York publicó una foto del pistolero, que aún sigue prófugo.

La semana pasada otro hispano murió baleado en El Bronx: a Miguel Cruz (47) le dispararon desde una motocicleta a la altura de 1600 Sedgwick Av.