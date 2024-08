Adrián Marcelo y Gala Montes discuten en La Casa de los Famosos México

Un fuerte momento de tensión se vivió en “La Casa de los Famosos México” cuando Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron una acalorada discusión que captó la mirada de los televidentes y generó una ola de reacciones en redes sociales.

El altercado sucedió cuando Adrián Marcelo confrontó a Gala Montes y ahí comenzó un intercambio de opiniones que rápidamente escaló a un nivel más personal.

Marcelo, conocido por su estilo directo y a veces provocador, invalidó la depresión que tiene diagnosticada Gala Montes, al expresarle que estaba haciéndose la víctima con esa situación y que, si de verdad padeciera esa enfermedad, no tendría porque está en el reality, además de decirle que le hacía falta figura materna, tener infancia y que la sacaran más al parque cuando era pequeña.

“Te falta mamá. Estás mal, la depresión no es un botón que se prende y se apaga. Tú no estás deprimida, solo finges porque eres una gran actriz. ¿Entraste a un juego deprimida, en serio?”, dijo.

“Te falto infancia y que te llevaran al parque. No deberías estar aquí. No tienes amigas porque no te aguantas ni tú”, agregó.

Gala, claramente molesta por las palabras de Adrián, no se quedó callada y le reprochó el haber sacado provecho de su situación personal para hacerla sentir mal públicamente, destacando la falta de respeto de su compañero.

“Te aprovechas de eso, no me vas a hacer sentir mal. Qué feo que te aproveches de algo así, tengo el mismo derecho y capacidad de estar aquí. Tú no tienes respeto”, aseguró.

La discusión se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada, con espectadores y fanáticos manifestando opiniones divididas sobre quién tenía la razón.

Este incidente no solo ha avivado la dinámica dentro de la casa, sino que también ha puesto de relieve las tensiones que suelen surgir en estos entornos altamente competitivos y estresantes.

La controversia entre Adrián Marcelo y Gala Montes sigue siendo un tema candente en las redes sociales, donde los seguidores del programa especulan sobre cómo esta situación podría afectar las estrategias y la convivencia de los participantes dentro del reality show.

La Casa de los Famosos México continúa generando interés con sus giros inesperados y dramáticos, manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos mientras sigue el desarrollo de las dinámicas entre los famosos.

