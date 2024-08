Otra participante sale de ‘La Isla: Desafío Extremo’, ¿quién es?

Una segunda participante salió de ‘La Isla: Desafío Extremo’, reality show de Telemundo. Se trata de Regina Fernández, estudiante mexicana de periodismo, quien se sumó a esta experiencia que se graba en Turquía.

La noticia la compartieron en el programa y muchos han lamentado que la joven culminara su participación en esta competencia que pone a prueba la resistencia, agilidad y habilidades mentales de varios famosos.

“Regina tiene que partir de la competencia por una condición médica. Gracias por siempre dar lo mejor en las Panteras”, escribieron en la cuenta en Instagram del reality show.

Muchos usuarios reaccionaron a este anuncio. Algunos para lamentar que Regina Fernández ya no esté en este show.

¿Por qué salió Regina Fernández de ‘La Isla: Desafío Extremo’?

En un reciente video que publicaron, la mexicana dio las razones por las que tuvo que retirarse.

“Quiero dar las gracias por todo el apoyo que me dieron, por disfrutar estas dos semanas que estuve acá. Yo lo disfruté muchísimo y espero les pueda haber transmitido lo que viví acá. ‘La Isla: Desafío Extremo’ fue el desafío más extremo de mi vida”, comentó.

En este sentido, comentó: “Lamentablemente tengo que irme, debido a una condición médica un poco delicada no puedo continuar en esta competencia y me voy con el corazón lleno de aprendizaje y también dolida porque me hubiese encantado estar más tiempo acá. Les doy las gracias y me despido, nos vemos pronto”.

La otra participante que abandonó ‘La Isla: Desafío Extremo’ fue Julia Gama, quien alegó también una condición médica para no estar más en este proyecto.

“Participantes, estamos comenzando nuevos ciclos en ‘La Isla’. El día de ayer la gran sorpresa fue que no hubo ningún desterrado, o sea, no hubo ninguna eliminación. Lamentablemente, en contraste, debo informarles que las Águilas han sufrido una baja. Julia Gama tuvo una lesión y por recomendación médica tuvo que abandonar la competencia. Las Águilas recibirán un nuevo participante muy pronto”. Así lo anunció Javier Poza, encargado de la conducción de este programa.

