Julia Gama muestra cómo avanza su recuperación luego de accidente en ‘La Isla: Desafío Extremo’

Julia Gama, actriz y modelo brasileña, mostró en un reciente live que hizo en Instagram cómo ha tenido que usar algunas fajas para poder recuperarse luego de la fuerte caída que sufrió en el reality show ‘La Isla: Desafío Extremo’, que transmite la cadena Telemundo.

En la declaración, la artista contó el duro momento que vivió luego de que volara varios metros en uno de los desafíos que hicieron en el show.

Después de esta situación, la artista mostró cómo ha sido su recuperación después de este accidente tan fuerte.

Julia Gama sufrió accidente. Captura de pantalla Crédito: Cortesía

En una parte de la transmisión, la famosa se vio con una faja que le ayuda en este momento.

Julia Gama dio algunos detalles de este hecho que la hizo sentir mucho miedo.

“Estábamos en un juego, de balance, y yo vine a hacer contrapeso con una persona que tenía mucho más peso que yo y terminé volando en este contrapeso que tenía que hacerse y no fue posible, yo volé de una altura de tres metros y caí con todo en el suelo, con la espalda. En el momento en que caigo era un dolor que yo decía ‘algo pasó’ y ahí tienes el desespero que no estás en tu país, que no sabes cómo te van a atender, por más que tengan los mejores hospitales o lo que sea, no es tu idioma, no es español, no es inglés”, comentó.

Además de esto, comentó: “Entiendo que ellos tienen sus razones, por más que sí les gusten escenas fuertes, creo que esta fue demasiado fuerte y decidieron no ponerla en el show porque no fue un momento bonito, quizás no les servía para el show”.

La salida de Julia Gama causó muchos comentarios en las redes sociales, ya que muchos consideraban que estaba haciendo una buena participación en el programa de televisión.

“¡Eres luz Julia! ¡Que el amor y la energía positiva que te enviamos te ayuden a tu pronta recuperación!!! Te esperamos más fuerte que nunca”, escribió un usuario.

Otro mensaje que se leyó fue: “Te extrañamos mucho. Esperamos una pronta recuperación para ti. Dios tiene el control y sin duda te libró de una tragedia”, “Ánimo, tú puedes mantente positiva, es válido los días que te sientas mal pero verás que te recuperas de esta. Bendiciones”.

