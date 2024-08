David Zepeda recuerda sus difíciles orígenes: ‘Había días en los que no tenía para comer’

David Zepeda está entusiasmado por su regreso a Televisa, una oportunidad que le seguirá sumando a su ya exitosa carrera profesional. Sin embargo, una reciente entrevista que dio fue la oportunidad para que también hablara de cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación.

En la conversación que tuvo con ‘Hoy’ dijo: “Cuando venía en los pasillos en la mañana, a las 8 de la mañana, y veía esto, solo pisar es una bendición, se respira un aire de motivación especial. Yo le tengo un gran cariño a mi trabajo, el entrar a un foro y ver a mis compañeros y en esta ocasión el saber que pronto se inicia un proyecto es una gran bendición y feliz de todo lo que se está dando, sobre todo la calidad de los proyectos”.

El mexicano dijo que la historia que protagonizará es muy bonita y cuidada y por eso está muy emocionado de asumir un nuevo papel.

Pero esta entrevista no fue solo para hablar de sus expectativas, sino también para recordar lo difícil que fue al comienzo su carrera. “El solo estar en la Ciudad de México, buscando un sueño, no lo sientes como un gran sacrificio”, dijo.

En este sentido, explicó que el reto es diario y que tuvo que enfrentar momentos complicados: “Había días en los que no había para comer, hubo temporadas así. Siempre conté con el apoyo de mi familia. Sin embargo, no los molestaba para eso. Mi madre, padre y hermanos se preocupaban mucho y uno cuando hablaba con ellos por teléfono y las cosas no andaban bien, uno día ‘madre, estoy muy bien, estoy a punto de lograr un proyecto bonito, algún personaje’, sobre todo una que otra mentirita piadosa para que no se preocuparan”.

David Zepeda explicó que pese a estas situaciones que enfrentó, sabe que le hicieron más fuerte. “Había que luchar para seguir en esta ciudad, yo soy de Nogales, Sonora, provinciano, y solo estar acá tiene un costo, pero también muchas oportunidades. Sin embargo, había que costear el seguir luchando, el seguir empujando hacia adelante”, afirmó.

El artista envió un mensaje a quienes sueñan también tener un nombre en el mundo artístico: “Yo les invitaría a que nunca pierdan esa ilusión, esa motivación, esa sensación de cuando estás buscando tu primera oportunidad”.

