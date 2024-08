Vance advierte que el plan de deportación masiva de Trump comenzaría con un millón de personas

El candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, J.D. Vance, advirtió este domingo que la deportación masiva de indocumentados que promete su compañero de fórmula, el expresidente Donald Trump, debería comenzar con un millón de inmigrantes.

“Empecemos por un millón… Y a partir de ahí podemos seguir”, dijo el también senador por el estado de Ohio en una entrevista para el programa This Week de la cadena ABC.

Al ser cuestionado sobre la capacidad para llevar a cabo el plan, Vance dijo que él y Trump adoptarían un “enfoque secuencial” para abordar estas deportaciones.

“Hay que empezar por lo que se puede lograr”, ahondó el republicano.

“Creo que si se deporta a muchos criminales violentos y, francamente, si se dificulta la contratación de mano de obra ilegal, lo que reduce los salarios de los trabajadores estadounidenses, se avanza mucho en la solución del problema de la inmigración ilegal”, agregó.

En una entrevista con la revista Time, Trump dijo que apuntaría a deportar entre 15 y 20 millones de personas que, según él, están indocumentadas en Estados Unidos, y que usaría a la Guardia Nacional para ello.

“Puedo verme usando la Guardia Nacional y, si fuera necesario, tendría ir un paso más allá”, aseveró el expresidente el pasado mes de abril.

“Esperimento mental”

En la entrevista, J.D. Vance también se refirió a sus comentarios de 2021 sobre asignar más votos a las personas con hijos, diciendo que eran un “experimento mental”.

“Cuando uno va a las urnas en este país como padre, debería tener más poder, debería tener más capacidad para expresar su voz en nuestra república democrática, que las personas que no tienen hijos. Afrontemos las consecuencias y la realidad: si no tienes tanta inversión en el futuro de este país, tal vez no deberías tener la misma voz”, dijo en 2021 el hora candidato a vicepresidente ante una organización conservadora llamada Instituto de Estudios Intercolegiales.

Vance dijo ahora que “no fue una propuesta política”, sino un “experimento mental” y dejó claro que desde que es senador nunca ha hecho una propuesta en ese sentido.

“Los demócratas dijeron que deberíamos darles a los niños el derecho a votar; algunos demócratas habían dicho que les daríamos a los niños el derecho a votar”, dijo.

Y añadió: “Y yo dije, bueno, si les vamos a dar el derecho a los niños, entonces deberíamos permitir que los padres emitan esos votos. ¿Cierto? Confío más en un padre que toma una decisión como esa que, digamos, en un niño de 14 años. Así que es un experimento mental”.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– J.D. Vance acusa a Kamala Harris: Mintió sobre la salud de Biden y no muestra amor por EE.UU.

– J.D. Vance rechaza las críticas que ha recibido sobre ser la elección equivocada de Trump

– Portavoz de JD Vance dice que distorsionaron comentarios de mujeres sin hijos como Kamala Harris