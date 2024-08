Tocar el móvil o portátil y luego la comida tiene sus riesgos, revela un experimento

Lavar las manos antes de comer es una regla de higiene básica y aunque con el uso de las nuevas tecnologías como los computadores portátiles y los teléfonos, es muy común manipularlo y luego tocar las comida, no debemos ignorar los riesgos que supone.

Para mostrar los riesgos que produce tocar la comida con las manos sucias, un profesor de escuela hizo un sencillo experimento, especialmente cuando usas el móvil o el portátil.

Una de las formas de educar a los niños es mostrar con ejemplos prácticos, tal como lo hizo un profesor de escuela elemental de Estados Unidos llamado Jaralee Metcalf.

El educador de niños autistas, fue más allá de explicar las teorías con un ejercicio que se hizo viral en redes sociales, siguiendo un paso a paso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan que ilustra los efectos de no lavarse las manos.

Cinco rebanadas de pan con diferentes resultados

Y es que una vez más se demuestra que lo sencillo puede ejemplificar, como en este caso, cómo los gérmenes presentes en nuestras manos afectan rebanadas de pan.

El profesor tomó cinco rebanadas de pan de molde, y cada una fue tocada con ciertas condiciones y luego las metió en una bolsa de plástico sellada para esperar la reacción.

Es así como la primera rebanada la frotaron en los portátiles Chromebooks que los niños usan en el colegio. Mientras que la segunda no la tocó nadie; la tercera la metió en la bolsa un niño con las manos sucias; seguidamente un niño que se lavó las manos con agua y jabón, metió la cuarta rebanada en una bolsa. Y finalmente, la quinta, se manipuló tras haber usado un desinfectante de manos.

Para conocer los resultados esperaron cuatro semanas, y lograron comprobar que lo ocurre a la comida cuando comes después de haber tocado el móvil o el portátil.

Aunque era previsible el resultado, el aspecto de las rebanadas de pan representa una muestra evidente de los efectos de los gérmenes sobre los alimentos.

Cuando el profesor presentó los resultados, la rebanada más negra fue la que se frotó sobre los Chromebook. Esto se debe a que los portátiles y móviles acumulan más bacterias que un baño público, según investigaciones científicas.

La segunda rebanada que tocó el niño con las manos sucias acumuló más moho. Mientras que la rebanada que metió en la bolsa un niño que se había lavado con desinfectante de manos, también tiene un buen trozo de moho.

De acuerdo a estudios, el desinfectante para manos no es demasiado efectivo, y no sustituye al agua y jabón.

El pan que no tocó nadie y que colocó en la bolsa el niño que se lavó las manos, no presentaron moho. Los resultados demostraron que lavar las manos correctamente con agua y jabón influyó que en las rebanadas de pan no presentarán moho, por lo que usar el clásico jabón de manos, es realmente efectivo.

Para las personas que desean hacer el experimento en casa, el profesor comparte un enlace en sus redes sociales donde incluye el paso a paso de cómo hacerlo.

