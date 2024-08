Venezuela: Opositor lleva tres días incomunicado tras detención, según familiares

El exdiputado Williams Dávila lleva tres días incomunicado tras haber sido detenido el jueves al término de una manifestación convocada por la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en el contexto de la crisis poselectoral que atraviesa el país, aseguró a EFE la familia del opositor.

El hijo del exdiputado, William Dávila, explicó que familiares y abogados han intentado sin éxito obtener información sobre el lugar en el que recluyeron a su padre, que fue capturado en el este de Caracas por sujetos que “se lo llevaron” a bordo de “una camioneta sin identificación”.

“Desde entonces no sabemos nada, no tenemos comunicación, no tenemos ningún tipo de información oficial y, por tanto, no sabemos exactamente, entendemos que fue víctima de una desaparición forzosa“, denunció Dávila, quien recordó que su padre, de 73 años de edad, tiene una condición médica por la que necesita fármacos a diario.

Explicó que el sábado los abogados intentaron introducir un recurso legal ante la Fiscalía para “forzar” a las autoridades a informar el sitio de reclusión, pero la demanda no fue admitida bajo el alegato -dijo- de que estas solicitudes se atienden de lunes a viernes.

Señaló también que el exdiputado, intervenido quirúrgicamente “hace unos meses”, debe tomar anticoagulantes a diario ante el riesgo de “tener complicaciones” relacionadas con la operación realizada.

“Estamos muy preocupados, porque lo que necesitamos urgente es tener acceso a él para llevarle las medicinas y que pueda estar medicado“, insistió.

Este arresto se concretó pese a que la normativa legal establece que las personas mayores de 70 años no pueden ser objeto de “privación judicial preventiva de libertad” y que, en caso de necesitarse alguna medida cautelar, de “decretará la detención domiciliaria o la reclusión en un centro especializado”.

El Gobierno de Portugal exigió el viernes la “liberación inmediata e incondicional” de Dávila, tras recordar que el político tiene nacionalidad portuguesa y “fue detenido de forma arbitraria y con salud precaria”.

Según Nicolás Maduro, más de 2,400 personas han sido detenidas en el contexto de las protestas desatadas tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al líder chavista, lo que ha sido señalado de fraudulento por la PUD, numerosos países y organizaciones internacionales.

