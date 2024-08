Angelique Boyer contó qué le gustaría operarse

Angelique Boyer ha compartido abiertamente sus experiencias y reflexiones sobre la belleza, la cirugía estética y lo que ha sido su carrera profesional que la ha llevado a darse a conocer en diversos países. En una reciente entrevista concedida a Univision, reveló que, aunque disfruta de tratamientos faciales y del cuidado de su piel, no es especialmente fanática de las cirugías estéticas.

Sin embargo, durante una conversación con el español Jomari Goyso compartió que si tuviera que elegir someterse a un procedimiento hubiera optado por una operación de nariz, lo que indica una preferencia por cambios sutiles en lugar de una transformación extremadamente notoria.

“La verdad es que mi nariz no me encanta. Siento que como es un cartílago es algo que no deja de cambiar y me cambiarían mucho las facciones y ya estoy muy vista como para que un día les salga con una nueva nariz”, le manifestó al presentador de televisión.

A sus 36 años aprovechó para opinar sobre los estándares de belleza en los que se ve sumergido el mundo del entretenimiento, señalando que hace casi tres décadas ser rubia solía encasillar a las actrices en roles específicos. Esto la llevó a sentirse cómoda explorando diferentes colores de cabello y estilos, lo que le ha permitido ser adaptable mientras ejerce su profesión.

Angelique no dudó en mencionar que su aspecto físico también ha influido en los proyectos en los que le han ofrecido trabajar, pero a lo largo del tiempo, ha expresado su deseo de envejecer de manera que se sienta cómoda en su propia piel. Esto incluye las ganas de querer presentarse en pantalla sin ningún tipo de presiones externas y que definitivamente sea primordial su propio bienestar.

Boyer destacó la importancia de su relación con Sebastián Rulli, con quien sostiene un vínculo desde hace más de una década. Esta relación amorosa a ambos les ha brindado seguridad y apoyo, al tiempo que destacó que la pareja se complementa mutuamente, aportando una base sólida en su vida personal.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli sostienen una de las relaciones sentimentales más estables del mundo del entretenimiento. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

