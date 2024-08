Comenzó juicio contra policía acusado de matar a un periodista en Nevada

Robert Telles, el ex administrador público del condado de Clark, Nevada, acusado de asesinar al periodista Jeff German, comenzó su juicio el lunes con la selección del jurado, luego de que el reportero del Las Vegas Review-Journal, fuese encontrado muerto apuñalado fuera de su casa en septiembre de 2022.

Telles, de 47 años, fue arrestado pocos días después del asesinato, cuando fueron encontradas pruebas de ADN en su hogar, lo que lo vincularon con la escena del crimen. Ha estado detenido sin derecho a fianza.

Telles supuestamente se disfrazó con un sombrero de paja y un chaleco reflectante, dejó su teléfono en casa y se dirigió a la residencia de German. Según la policía, Telles apuñaló al periodista siete veces. German fue encontrado muerto al día siguiente. El hecho se produjo el 2 de septiembre de 2022.

Durante una orden de allanamiento en la casa de Telles, la policía encontró el sombrero y un par de zapatos con sangre, ambos cortados, en un aparente intento de destruir evidencia. Además, el ADN de Telles fue hallado en las manos y uñas de German.

La policía detuvo a Telles con heridas de arma blanca autoinfligidas que no ponían en peligro su vida. Sin embargo, Telles se ha declarado no culpable de dos cargos de asesinato y podría enfrentar cadena perpetua si se comprueba su culpabilidad.

“Él estaba esperando con ansias el juicio”, comentó Robert Draskovich, abogado defensor de Telles, a The Associated Press. “Él quiere contar su historia”. Draskovich no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de ABC News.

German había publicado una investigación sobre el ambiente de trabajo hostil en la oficina de Telles, que incluía acusaciones de acoso, represalias y una “relación inapropiada” entre Telles y un miembro del personal poco antes de su muerte. Telles, en respuesta, había negado esas acusaciones.

Fue el único periodista asesinado en Estados Unidos en 2022. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 67 periodistas murieron por homicidio en todo el mundo ese año.

Con información de ABC News

