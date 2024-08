El drama de encontrar un baño público: más de 100 están fuera de servicio

Una de las peores cosas que puede pasarle a la gente cuando tiene necesidades fisiológicas o cuando el cuerpo ya no aguanta más, es correr hacia un baño y descubrir que está cerrado o fuera de servicio, lo que pone a más de uno en aprietos sin saber cómo resolver la urgencia. Y este tipo de situaciones en la Gran Manzana se han ido volviendo cada vez más comunes, especialmente en parques de la ciudad, pues más de 100 baños no funcionan.

Así lo revelan datos recopilados por el Departamento de Parques de la Ciudad, en los que se puede ver que casi el 11% de los baños públicos en los cinco condados están fuera de servicio. De acuerdo a las cifras manejadas por esa agencia municipal, compartidas en OPenData, al problema de áreas sin prestación de baños públicos, ahora se suma que un amplio número de los existentes no sirven. De un total de 1,047 baños públicos, 116 están cerrados o no prestan servicio.

Los datos señalan además que 75% de los baños que actualmente están fuera de servicio, están localizados en parques y zonas de juegos infantiles y recreativos, lo que se convierte en un problema para muchas familias e individuos que van a los parques a jugar o a pasar momentos de entretención y relajamiento.

Otros baños que se encuentran cerrados están ubicados en bibliotecas públicas y unos pocos en estaciones del metro, donde se ha vuelto usual que el servicio de baños públicos no se preste más.

En vecindarios como El Barrio, de amplia concentración de hispanos, del total de seis baños públicos que existen alrededor, según datos recientes, cuatro están fuera de servicio los dos restantes están muy lejos el uno del otro .

Teddy Siegel, creador de Got2GoNYC, que muestra sitios de aseo y lavabos a donde se puede ir en la Gran Manzana, manifestó que la disponibilidad de baños públicos en la Gran Manzana está desproporcionada y recalcó que existen muchas zonas que carecen por completo de unidades de aseo abiertas para todos, a la redonda.

“Los baños están repartidos desproporcionadamente, y especialmente dónde están cerrados actualmente. No importa en qué código postal estés, deberías poder estar a una distancia caminable de un baño público en todo momento”, comentó Siegel.

Hace dos meses, el alcalde, Eric Adams, anunció una inversión de más de $150 millones para construir y renovar un total de 82 baños en parques de la Gran Manzana en los próximos cinco años, pero neoyorquinos que suelen ir a lugares públicos se quejan de la falta de servicios higiénicos disponibles.

“Si eres neoyorquino, todos lo sabemos: encontrar baños disponibles es un verdadero desafío y, en particular, si tienes hijos, supone un desafío adicional. Deberías poder moverte por la ciudad y lidiar con algunos de los aspectos básicos esenciales de ser un ser humano, un padre, y encontrar los baños adecuados”, dijo el mandatario en junio pasado, tras advertir que con los baños que se planean habilitar, muchos neoyorquinos no tendrán que aguantarse o pasarla mal.

Sin embargo, padres de familia como Yolanda Garzón, quien vive en East Harlem, aseguran que urge que se le meta acelerador a la construcción de baños y el mantenimiento de los que están cerrados, porque aunque parezca un detalle simple, afecta la cotidianidad de los neoyorquinos, muchos de quienes no tienen otra opción que usar espacios públicos como orinales, lo que va contra la ley y de paso los pone ante eventuales multas.

“No hay nada peor que aguantarse cuando uno necesita hacer sus necesidades. El cuerpo tiene un punto en el que ya no aguanta más, y da enojo que uno vaya a algún parque a pasarla bien con la familia y que el paseo se arruine cuando a uno o a los niños les de ganas de ir al baño y todos están cerrados“, comentó la madre de familia colombiana. “Uno no debería estar entre tener que orinarse en la calle o detrás de un árbol, o ir corriendo a un restaurante a ver si prestan un baño, y el problema es que la mayoría no presta baños que no estén consumiendo o sean clientes. Deberían habilitar los que están cerrados y construir más, pero rápido”.

Tan solo en los parques, según los datos del Departamento de Parques, de más de 800 baños públicos, 86 están fuera de servicio.