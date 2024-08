Denuncian millonario despilfarro en contrato de hoteles para migrantes recién llegados

La mala gestión e irregularidades en un contrato por más de $432 millones que el Alcalde Eric Adams firmó con la compañía DocGo para prestar servicios de albergue en hoteles a migrantes recién llegados a la Gran Manzana, terminó en un despilfarro millonario repleto de irregularidades.

Así lo denunció este martes el Contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, tras presentar los hallazgos de una auditoría adelantada por su oficina, que reveló que el 80% de los pagos a DocGo, un total de $11 millones de dólares de los $13.8 millones pagados en los dos primeros meses, no estaban respaldados o permitidos por los términos del contrato.

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas (HPD) quedó mal parado, pues la investigación señala que esa agencia no realizó una supervisión suficiente del contrato, a pesar de las advertencias de la Oficina del Contralor y no exigió que DocGo cumpliera con los términos ni documentación adecuada que respaldara los costos cobrados.

“Los auditores identificaron 40,219 horas cobradas, a una tarifa por hora de $50 dólares, por seguridad por encima del límite generalmente permitido previsto en el contrato. Esto equivale a más de $2 millones de dólares en pagos en exceso a DocGo, incluidos $583,274 dólares en ganancias, por guardias de seguridad que no estaban autorizados cuando se incurrieron en los costos”, aseguró la Contraloría en su reporte. Peor todavía, de acuerdo al contrato, DocGo “podía asegurar una tarifa fija de $170 dólares por habitación por noche, independientemente del monto cobrado por los hoteles y reembolsarlas a una tarifa fija independientemente de si las habitaciones estaban ocupadas”.

“Mi oficina hizo sonar repetidamente la alarma sobre la prisa de la Administración Adams por contratar a DocGo, y nuestra auditoría confirmó que la gestión desordenada de la Ciudad terminó desperdiciando millones de dólares de los contribuyentes. Nuestra investigación detallada de las facturas y propiedades de DocGo encontró una amplia gama de mala gestión fiscal y supervisión deficiente”, aseguró el contralor Lander.

El funcionario mencionó además que DocGo recibió casi 1.7 millones de dólares por habitaciones vacías en hoteles sin ocupación durante los dos meses que se auditaron y cobró $408,680 dólares en comisiones. Asimismo enfatizó que la Ciudad pagó 9,874 noches de hotel no utilizadas y que DocGo utilizó casi el 67% del monto reclamado para pagar a subcontratistas no autorizados.

“DocGo solo presentó el 29% de sus proveedores para su revisión según lo requerido, y HPD no revisó ni aprobó ni uno solo. DocGo presentó formularios de aprobación de subcontratistas solo para 12 de los 41 subcontratistas que brindaron servicios durante mayo y junio de 2023 y HPD no pudo proporcionar los acuerdos con DocGo para 33 de los subcontratistas”, mencionó el informe de la Contraloría Municipal.

“Desde DocGo pagando de más a los subcontratistas de seguridad por $2 millones, desviando más de $400.000 en gastos generales por casi 10,000 habitaciones de hotel sin usar y no garantizando los servicios sociales y de asistencia social prometidos, cada paso en falso revela que la Administración no investigó adecuadamente a la empresa ni supervisó su trabajo”, afirmó Lander señalando que la Ciudad no se aseguró de que DocGo contara con el número de trabajadores sociales y asistentes sociales especificados en el contrato en los hoteles para atender a los recién llegados.

“Esta falla puede haber negado a los solicitantes de asilo los servicios necesarios para avanzar hacia la autosuficiencia y una vivienda estable y, por lo tanto, dejar de depender del cuidado de la Ciudad”, agregó el reporte que además encontró que el 80% de las 189 habitaciones de hotel que fueron auditadas tenían al menos una deficiencia, incluyendo situaciones de riesgo para la salud y la seguridad. Eentre ellas falta de microondas o refrigerador, moho, daños de agua y pintura descascarada. Un total de 74 solicitantes de asilo denunció la existencia de cucarachas, chinches, ratas y otras plagas y el 25% afirmaron no haberse enterado que podían inscribir a sus hijos en la escuela ya que no había información al respecto en los hoteles.

La concejal Alexa Avilés criticó la irresponsabilidad con la que la Administración Adams manejó ese contrato, de acuerdo a los datos arrojados por la auditoría, que calificó de alarmantes.

“Este informe es condenatorio. Mientras esta Ciudad sigue sacando el máximo partido de los socios sin fines de lucro probados y confiables, la administración ha despilfarrado millones en dádivas a una corporación negligente. Desafortunadamente, la absoluta mala gestión del Alcalde traiciona la confianza pública y perjudica a los recién llegados vulnerables”, dijo la líder política latina.

Al cierre de esta edición estábamos esperando la respuesta de la Administración Municipal ante las denuncias presentadas por el reporte del Contralor, pero no se habían manifestado.