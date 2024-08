Jennifer López visitó a Ben Affleck en su mansión de soltero

La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck fueron vistos recientemente juntos tras varios meses de distanciamiento. A pesar de pasar gran parte del verano separados, Jennifer fue captada visitando la mansión de soltero de su todavía esposo, entre rumores de problemas maritales que los habrían llevado en el último tiempo a emprender vidas separadas.

López y Affleck, quienes han sido una de las parejas más emblemáticas de Hollywood, han mantenido a los medios de comunicación atentos a cada uno de sus movimientos. Debido a eso, People asegura que una fuente cercana a la pareja afirma que la “Diva del Bronx” acudió a la casa alquilada de Affleck en Brentwood, California, el pasado domingo, mientras él estaba allí.

Según indicó el medio, JLo desea pasar tiempo con los hijos de Ben, antes de que comiencen las clases.

“El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos”, afirma la fuente. “Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado estuvo meses buscando el hogar perfecto para su familia ensamblada. Ahora, que está de nuevo en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”.

En cuanto al vínculo entre López y Affleck, la misma revista informó días atrás que no se habían visto “en semanas”. La fuente agregó: “Están haciendo su vida por separado. Jennifer está tratando de encontrar un nuevo hogar para comenzar de nuevo”. Días después, People también informó que el intérprete se encuentra en buen estado anímico y “ha estado trabajando sin parar, aunque no ha sido el verano más fácil para él. Simplemente está tratando de mantenerse concentrado y haciendo que cada día sea lo mejor posible”.

Por el momento ni el actor ni la cantante han hecho comentarios públicos sobre el estado de su matrimonio, aunque su distanciamiento se ha hecho cada vez más evidente, especialmente desde el pasado mes de mayo, cuando fuentes cercanas a la pareja dijeron que vivían separados.

En cuanto a la agenda laboral de ambas estrellas, tras cancelar su última gira de conciertos para pasar tiempo con su familia, Jennifer López estrenará próximamente la película “Unstoppable”, misma que verá la luz en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en septiembre.

Ben Affleck, por su parte, terminó de filmar “The Accountant 2”, una secuela de su película de acción de 2016, y se unirá a Matt Damon para coprotagonizar un thriller policial producido por Netflix.

Sigue leyendo:

· Jennifer López estaría furiosa y humillada por su ruptura con Ben Affleck

· Jennifer López y Ben Affleck estarían complicando su relación al evitar hablarse

· Ben Affleck no sería del agrado de los amigos de Jennifer López