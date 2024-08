Rebecca de Alba publica mensaje donde aclara que no es lesbiana

La conocida presentadora de televisión y modelo mexicana, Rebecca de Alba, ha utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje donde aclara rumores sobre su orientación sexual y su vida amorosa.

De Alba ha sido una figura pública durante muchos años y, como tal, su vida personal a menudo ha sido objeto de atención y especulación.

Excepto por su relaciones con los cantantes Leonardo de Lozanne y Ricky Martin, Rebecca de Alba ha optado por mantener su vida personal alejada de los reflectores, lo cual ha generado rumores sobre su orientación sexual, por lo que ahora decidió aclararlo todo.

A través de su cuenta de Instagram, Rbecca compartió una extensa reflexión en la que afirmó que no entiende por qué la gente no respeta el hecho de que no esté casada y se dedique a buscar su felicidad fuera del ojo público.

“Les voy a platicar algo de mí: No soy lesbiana. Tampoco asexual. Sé que mucha gente lo piensa o lo comenta solo por decir algo de mí o porque es tal su ignorancia y morbo que el haber tenido un novio homosexual me convirtió como por arte de magia en una mujer o en una persona gay. No se pega, eh. No es gripe. Se lo que esa gente dice o piensa de mí, les prometo que es irrelevante”, comenzó.

“Jamás me imaginé que el ser una persona discreta, reservada, cuidadosa de mi vida personal, el no exponer a mis parejas que no son públicas, el no estar casada, no se respete como un simple estilo de vida, sino que directamente me quieren poner etiquetas, mentir.

Solamente estoy compartiendo, no estoy dando explicaciones. Tampoco le estoy faltando el respeto a quien haya elegido lo que quiera ser y sienta ser. Yo respeto siempre y soy solidaria.

No voy a mencionar a quienes han sido mis novios en el pasado, públicos o anónimos. Ni al caso”, agregó.

Para finalizar, la también conductora agradeció a sus padres por criarla con valores y aseguró que ha aprendido a tomarse las críticas negativas con sentido del humor, pues sabe que así no tiene nada de qué preocuparse.

“Gracias a mi familia que me educó con valores y la gran virtud de ser honesta y transparente.Y gracias a ustedes por leer un texto que podría tomarse muy en serio, pero no lo hagan, cero drama. Soy libre y relajada, mi sentido del humor es una puerta a la alegría y al gozo de la vida”.

Cabe señalar que aparte de los romances confirmados que tuvo con Ricky Martin y Leonardo de Lozanne, Rebecca de Alba ha sido relacionada con famosos de la talla de Miguel Bosé, José María Yazpik, Erik Elías, Luis Miguel.

