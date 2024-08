Atleta británica corrió el maratón olímpico con una fractura en la pierna

Una de las pruebas finales de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue el maratón olímpico. El cual se llevó a cabo apenas horas antes de la ceremonia de clausura y que dejó como medallistas de oro a Sifan Hassan de Países bajos en el femenino y a Tamirat Tola en el masculino, ambos adjudicándose un nuevo récord olímpico.

Quien no la pasó muy bien en la prueba fue la británica Rose Harvey. Quien a pesar de que terminó los 42 kilómetros, lo hizo con una fractura en su pierna la cual le hizo sufrir durante toda la carrera.

Harvey terminó la carrera en la posición número 78 con un tiempo de 2:51.03. Pues apenas entre el kilómetro tres y cuatro sufrió una fractura de estrés en su fémur.

La atleta comentó que días antes de la prueba venía sintiendo rigidez en la cadera. Sin embargo, Harvey participó de igual manera en el maratón olímpico de París 2024, sin saber que sufriría durante casi 38 kilómetros.

Rose Harvey terminó la prueba de maratón en 2:51.03 Crédito: AP

“Mi equipo y yo estábamos optimistas de que con un poco de adrenalina podría correr la carrera que sabía que tenía dentro”, comentó la atleta luego de terminar la carrera.

“Pero después de tres o cuatro kilómetros, me di cuenta rápidamente de que eso no iba a suceder. Los kilómetros restantes fueron una batalla dolorosa. Resultó que me había fracturado el fémur por estrés”, explicó Harvey.

“En cualquier otra carrera, me habría detenido y hubo muchos momentos en los que pensé que no podía dar un paso más. Los descensos fueron un infierno. Pero a pesar de que la mayoría de mis objetivos de la carrera se habían desvanecido, aún había una pequeña parte de mi sueño olímpico al que podía aferrarme: terminar el maratón olímpico”, completó la británica de 31 años.

“No podía rendirme. Me repetía una y otra vez que debía sonreír, absorber la energía de la increíble multitud y poner un pie delante del otro. Fue desgarrador, pero ser parte de los Juegos es algo que nunca olvidaré y poder compartir la carrera con tantos amigos y familiares maravillosos significó mucho para mí”, comcluyó la maratonista.

