Marco Verde habla tras su regreso a México: “Los Juegos pasaron muy rápidos”

El boxeador mexicano y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Marco Verde, se mostró bastante contento luego de haber estado en el podio como uno de los mejores peleadores de su división en el planeta y aseguró que esto lo impulsa a seguir trabajando para alcanzar nuevos hitos en su carrera.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde sostuvo que estos Juegos celebrados en Francia se convirtieron en una de las mejores experiencias de su vida; asimismo se mostró agradecido por estar en México y poder celebrar este triunfo junto a su familia.

“Feliz, por eso dormí en el avión, sabía que llegando no iba a descansar, por fin estoy en casa, ya se siente todavía más el ambiente de que estoy con México, mi familia. No sé qué va a venir, quiero descansar, pensar si amateur o profesional, no lo tengo decidido”, expresó.

Sorpresivamente Marco Verde reveló que no pudo disfrutar tanto de las maravillas que ofrece la ciudad de París debido a que estuvo entrenando intensamente casi todos los días para poder mantener el peso y así lograr el mejor resultado posible; algo que sin duda alguna dio frutos al colgarse la presea plateada en el cuello.

“Ni disfruté la Villa Olímpica, porque era entrenar, el peso, solo ir a comer, pero valió la pena. En la noche mi entrenador ya estaba planificando que es lo que iba a hacer, al otro día en la mañana ya teníamos la estrategia“, agregó el boxeador azteca.

Para finalizar el peleador habló sobre lo que representó enfrentarse en la final contra el atleta de Uzbekistán, Asadkhuja Muydinkhujaev, quien se terminó quedando con la medalla de oro tras el impresionante ritmo competitivo que demostró en el cuadrilátero.

“No tenía miedo, nervios, me sentía bien, creo que estaba con mucha nostalgia que se ya se iban a acabar los Juegos, se me hizo que pasaron muy rápido. En la pelea era un rival complicado, sabíamos los estilos de los uzbekos, nosotros no peleamos tan seguido, se ve la experiencia y el colmillo”, concluyó Verde.

