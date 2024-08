Humberto Zurita explica video donde aparece pasado de copas

Recientemente, un video en el que el actor Humberto Zurita aparece saliendo pasado de copas de un restaurante en Ciudad de México ha causado gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. En el video, Zurita se ve en un estado visiblemente descompuesto, lo que ha llevado a diversas especulaciones y comentarios sobre posibles problemas con el alcohol. El material muestra cómo dos personas tuvieron que ayudarle al actor a levantarse luego de que cayera al suelo.

En entrevista para el programa ‘Al Rojo Vivo’, Zurita reconoció que acudió a tomar con unos amigos y que a la salida del lugar sintió que se le subió lo que había ingerido, dejando en claro que eso no significa que sea un alcohólico como se ha asegurado.

El propio Humberto Zurita ha decidido abordar la situación públicamente para aclarar los hechos y ofrecer una explicación.

“Me empecé a sentir mareado, como que me dio el aire y le empecé a decirle a él: ‘Creo que ando medio hebrio, agárrame porque me siento medio tomado’”, relató.

En ese sentido, aprovechó para negar las versiones que dan por hecho tiene una cuantiosa deuda monetaria, pues en un instante del clip se le escucha hablar de una cifra económica considerable.

“Yo estoy diciéndole todo lo contrario: ‘Quiero un millón, quiero medio millón de dólares’, estoy bromeando con él sobre el trabajo”, aseguró.

Además, Zurita dijo que no son ciertas las especulaciones acerca de que esté sumido en las adicciones tras la pérdida de su esposa, la actriz Christian Bach.

“Están especulando cosas, que si yo he agarrado el alcohol porque se murió mi mujer. No, señor, yo no tengo ese carácter. Mi carácter va mucho más allá de eso. Es mucho más poderoso que eso. Si algo muy importante ocurrió en mi vida fue la muerte de mi mujer, pero frente a eso yo tengo dos hijos hermosos que tengo que cuidar”, agregó.

Humberto Zurita también hizo énfasis en la estabilidad que rige su vida en estos momentos.

“Yo soy un ser humano común y corriente muy trabajador, así que no soy alcohólico, no padezco esos síntomas, no tengo depresión”, finalizó.

Este episodio ha generado un debate sobre la responsabilidad de los personajes públicos y la manera en que los medios y la sociedad manejan los momentos de vulnerabilidad de las figuras públicas. Humberto Zurita ha mostrado una actitud abierta y honesta al abordar el tema, buscando enmendar la situación y recuperar la confianza de sus seguidores.

