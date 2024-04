Hijo de Cepillín ataca a Humberto Zurita: “Veo al señor muy soberbio”

Ricardo González Jr. expresó su decepción y frustración hacia Humberto Zurita por su presunta negativa a interpretar a Cepillín en una serie biográfica sobre la vida del icónico payaso. Además, acusó al destacado actor de ser “soberbio” y de no tener la humildad ni la sensibilidad para comprender la importancia del legado de su padre.

Además, González Jr. señaló que la actitud de Zurita representa una falta de respeto hacia la memoria de Cepillín y hacia todos los fans que lo han apoyado a lo largo de su carrera. Afirmó que su padre merece ser recordado y homenajeado de la manera adecuada, y que el actor está perdiendo una gran oportunidad de contribuir a ello.

“Tendría que conocer el guion porque las bioseries son un proyecto complicado. Las que han sacado siempre tienen problemas. No agarro el trabajo de cuánto me vas a pagar, siempre pido sinopsis de personajes, un plan general de grabación, los directores. No hago cualquier cosa”, mencionó Zurita en una entrevista ofrecida en ‘De Primera Mano’.

“La verdad veo al señor muy soberbio. Me dio mucha pena. Siento que cuando llegas a cierta edad deberías ser más aterrizado. Estás hablando del payaso más famoso de Latinoamérica”, dijo Ricardo.

El hijo de Cepillín no ocultó su descontento con Humberto y dejó en claro que no aprueba su actitud frente a la propuesta de interpretar a Cepillín. Aunque las razones detrás de la negativa de Zurita son desconocidas, la reacción de González Jr. refleja la pasión y el amor que siente por su padre y por su legado como artista.

“En algún momento me preguntaron a quién me gustaría que interpretara el papel de Ricardo González ‘Cepillín’. Entonces, veo los rasgos y facciones similares a las de mi papá. No a la edad de los 30 o 40 años, sino en la tercera edad, que es donde se encuentra el señor”, agregó en un video visiblemente enojado.

Hasta el momento, Humberto Zurita no ha respondido a las declaraciones de Ricardo González Jr. sobre su negativa a interpretar a Cepillín.

