Avon se declara en bancarrota

La compañía de cosméticos Avon Products, el holding no operativo establecido en EE.UU. que fue adquirido por la compañía brasileña Natura &Co en 2020 y que es conocida por sus representantes de ventas puerta a puerta, anunció que se apegará al Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras, con la intención de hacer frente a su deuda y pasivos.

Se dice que la compañía busca resolver las demandas relacionadas con afirmaciones de que sus productos de talco producen cáncer.

El diario Wall Street Journal informó que Avon Products todavía tiene deudas y obligaciones heredadas por el talco.

De acuerdo con el medio informativo, la compañía de belleza ha gastado más de $225 millones de dólares en defenderse contra las demandas y realizar los pagos de conciliación.

La deuda de Avon Products también incluye más de $1,000 millones de dólares a prestamistas y tenedores de bonos.

Natura &Co dijo que el proceso solo involucra a Avon Products y otras subsidiarias no operacionales en Estados Unidos, por lo que no espera un impacto fuera de ese país.

“El proceso de Avon Products no afecta a la marca Natura ni a la integración de Natura y Avon en América Latina. La compañía considera este paso como una importante iniciativa de Avon Products para simplificar su estructura de negocio”, puntualizó la empresa con sede en São Paulo.

Natura &Co dejó claro que apoyará las actividades de Avon durante el proceso de reestructuración, proporcionando un financiamiento de $43 millones de dólares en la modalidad DIP (debtor-in-possession), junto con una oferta de $125 millones de dólares para adquirir las operaciones de Avon fuera de Estados Unidos a través de un proceso de subasta supervisado por un tribunal de Quiebras.

“Con la solicitud de Chapter 11 hecha por Avon Products, los estudios estratégicos anunciados por Natura &Co en febrero de 2024 para una posible separación de Avon y Natura han sido suspendidos hasta que el proceso de Chapter 11 sea concluido”, agregó Natura.

