Carlos Hermosillo lanza dura crítica contra Chicharito Hernández 

La llegada del histórico delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández a las Chivas Rayadas de Guadalajara se ha convertido en uno de los sucesos más criticados dentro de la Liga MX en el último año debido a que no ha podido demostrar sus cualidades goleadora al haber conseguido hasta la fecha apenas un solo tanto; este mal desempeño ha generado que el artillero pase el mayor tiempo en el banquillo o recuperándose de alguna lesión.

Ante este mal rendimiento el analista deportivo e histórico jugador mexicano, Carlos Hermosillo, lanzó una dura crítica en la cadena FOX Sports ante el mal desempeño que ha mostrado Chicharito en el terreno de juego, especialmente ante el complicado periodo que ha tenido que cumplir luego de ser operado de una de sus rodillas y que no le ha permitido mostrar su mejor nivel.

Hermosillo destacó que este regreso de Chicharito a la Liga MX y especialmente al Rebaño Sagrado ocurrió “fuera de tiempo” debido a que su aspecto físico era algo que ya dejaba mucho que desear.

“Yo he dicho lo que es; me parece un ridículo y una tontería por parte de un jugador que ya logró todo en Europa, venir a México con una lesión de nueve meses, sin actividad y donde va a pasar esto. Es parte de la descompensación de no haber estado activo meses. Yo no digo porque sea malo o bueno. Es un jugador que tiene grandes movimientos en la cancha. Si lo entienden puede hacer gol, pero Chivas no genera”, expresó.

Carlos Hermosillo también resaltó que estas críticas contra la antigua figura del Real Madrid y Los Ángeles Galaxy no tienen nada que ver con temas personales; a pesar de eso sostuvo que el rendimiento mostrado en los últimos meses han dejado mucho para el goleador y especialmente para los tapatíos que anunciaron este fichaje como la gran sorpresa del mercado.

“Yo no me comparo con Chicharito, él es internacional y una figura”, resaltó el exjugador, quien resaltó la impresionante carrera profesional de Hernández y lo posicionó como uno de los mejores en los últimos años.

