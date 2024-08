Maxi Meza se despide de Rayados de Monterrey 

El popular futbolista argentino Maximiliano ‘Maxi’ Méza, abandonó formalmente las filas de Rayados de Monterrey tras varios años portando estos colores en la Liga MX para ser el nuevo refuerzo de River Plate y así tener una nueva experiencia en su carrera como jugador profesional con la que espera poder conquistar muchos títulos.

Ante este motivo el jugador decidió enviar un emotivo mensaje de agradecimiento a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram, donde reconoció las grandes amistades que hizo dentro de La Pandilla en estos años y además mostró un significativo agradecimiento a la directiva del club por darle la oportunidad de portar su camiseta y poder convertirse además en una de las figuras más queridas del club.

“Hoy que pasaron varios días de esta decisión, la cual fue muy difícil, les quiero agradecer por dejarme ser parte de su hermosa historia”, expresó.

Además de esto, Meza también envió unas palabras de agradecimiento a los aficionados de Rayados de Monterrey por haberle brindado todo ese cariño en estas cinco temporadas que estuvo dentro de sus filas; los consideró como una de las mejores aficiones de todo México y los instó a seguir apoyado a la plantilla a buscar el título de campeón que se les ha hecho esquivo.

“No me quiero ir sin despedirme de la afición y sobre todo de esos niños y personas que siempre me brindaron su cariño, no solo a mí mismo sino a toda mi familia, solo tengo palabras de agradecimiento”, agregó el argentino en la publicación.

La llegada del mediocampista ofensivo a las filas de River Plate es algo que ha causado un importante revuelo dentro de la institución millonaria al tener a uno de los jugadores más destacados de los últimos años dentro de la Liga MX, por lo que confían en que pueda ser de gran ayuda para esta temporada.

“Estás en casa, Maxi. Junto al Presidente Jorge Brito y el Vicepresidente Matías Patanian, Maximiliano Meza firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador de River“, dijo el club en un comunicado.

