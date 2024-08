Edgar Berlanga sigue confiado ante el Canelo: “He noqueado a pesos pesados”

El boxeador Edgar Berlanga no deja de calentar lo que será su combate contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez del próximo 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y donde buscará hacerse con los tres cinturones de campeón mundial que posee el tapatío luego de perder el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB); ante este motivo se mostró bastante confiado por el rendimiento que tendrá en la pelea y aseguró nuevamente que derrotará a su contrincante.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para Fight Hub TV, donde ofreció detalles sobre las herramientas que utilizará para poder superar al Canelo; afirmó también que pelear contra él será sencillo debido a que ya ha derrotado a otros rivales que pertenencen a los pesos pesados y por eso no teme por la fuerza de su rival en el cuadrilátero.

“He noqueado a pesos pesados en los sparrings. Tipos de 230 o 240 libras, los he mandado a dormir. Tengo el instinto asesino, tengo a ex convictos en mi equipo, tipos que estuvieron muchos años en una prisión, y tengo esa mentalidad. Soy un asesino, y mi papá me implantó esa mentalidad”, expresó.

Berlanga, de 27 años y que permanece invicto en su carrera, consideró que el tiempo del Canelo Álvarez en la cima de los pesos súper medianos ya pasó y por ese motivo desea poder levantar los títulos de campeón que posee; por este motivo sostuvo que en la contienda mostrará todo su nivel competitivo para poder vencerlo sin problemas; a pesar de esto se mostró cauteloso por la experiencia que posee en el ring.

“Estoy listo para todo. El 14 de septiembre será algo especial, algo espectacular. Así es como me voy a ganar el respeto de Canelo esa noche. Canelo sangra como yo, respira el mismo aire que yo, y camina en la misma tierra que camino yo, pero no pega tan fuerte”, concluyó Berlanga en sus declaraciones.

