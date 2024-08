Evaluna defiende sus partos en casa a pesar de ser criticada

La cantante Evaluna Montaner ha estado en el centro de atención debido a sus decisiones sobre no acudir a revisiones previas y por no tener a sus bebés en hospitales. A pesar de las críticas y controversias que ha suscitado, la pareja del cantante Camilo ha defendido con firmeza su elección, afirmando que se siente empoderada y cómoda con esta forma de traer al mundo a sus hijos.

En su canal de YouTube, la hija de Ricardo Montaner reveló que desde que era niña siempre tuvo un acercamiento muy significativo a partos como el suyo, ya que su madre se dedicaba a eso, por lo que su sueño era ser madre de esta forma.

Evaluna ha compartido su experiencia personal y las razones detrás de su decisión. La artista ha destacado que el parto en casa le permite estar en un entorno familiar y controlado, rodeada de seres queridos. Además, ha subrayado que esta opción le proporciona un mayor sentido de seguridad y bienestar.

“Mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser una doula y me compartía todo lo que aprendía, eso me parecía fantástico. Desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto, me lo imaginaba así. Nunca me lo imaginé en una clínica porque crecí con toda esta información que me dio mi mamá”, aseguró.

A pesar de las críticas que ha recibido, Evaluna ha mostrado una actitud resiliente y ha llamado a la empatía y al respeto hacia las decisiones individuales de cada familia. En su defensa, ha señalado que el cuerpo de la mujer está hecho para lograr parir de la manera más natural posible y tienen el derecho de elegir el tipo de parto que consideren mejor para ellas y sus bebés, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias y se cuente con la atención médica adecuada.

“Está muy claro que el cuerpo de la mujer está hecho para lograr parir de la manera más natural posible. Dios nos creó con esa habilidad y poder fantástico. También, obviamente, rodearme de personas que confiaban en que yo lo podía hacer. Nuestra partera, en la primera consulta con ella, estaba tan confiada, segura y preparada, y eso ayuda”, agregó.

Mira aquí el video completo de Evaluna

La decisión de Evaluna también ha reavivado el debate sobre los partos en casa versus los partos en hospitales, poniendo en evidencia las diferentes perspectivas y experiencias que rodean este tema. Mientras algunos elogian su valentía y autenticidad, otros se mantienen escépticos, recordando la importancia de la seguridad y los riesgos asociados.

A medida que Evaluna continúa su camino como madre y defensora de sus convicciones, su historia ofrece una visión personal sobre el parto y las decisiones de maternidad, recordando la diversidad de experiencias y elecciones que pueden acompañar a la llegada de un nuevo miembro a la familia.

