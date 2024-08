Geraldine Bazán y las novedades tras demandar a Maxine Woodside

La actriz Geraldine Bazán en las últimas semanas ha ocupado los titulares de la prensa debido enfrentamiento legal que existe en contra de Maxine Woodside. En su comunicado compartido en Instagram, la mexicana expresó su descontento con las afirmaciones de la periodista sobre su relación con Gabriel Soto y la implicación de sus hijas, lo que la llevó a tomar acciones para proteger su imagen y la de su familia.

En la reciente charla con Televisa Espectáculos, Geraldine confirmó que ha recibido una resolución por parte de las autoridades, quienes han notificado tanto a Maxine como a Radiofórmula sobre las medidas que deben implementarse para remediar los daños que, según ella, ha sufrido a raíz de las declaraciones hechas en el programa “Todo para la Mujer”.

“Lo que pasó fue que la ley me otorgó medidas cautelares, no solamente con la persona física, también con la persona moral, que es la empresa, la ley obligó a bajar esos contenidos de donde se pudiera ver. A mí lo que me interesa es sentar un precedente, yo no estoy buscando ni dinero, ni que metan a alguien a la cárcel, porque no es el caso y no se llega hasta ahí, pero sí que se cree un precedente, tiene que haber un límite, ¿hasta dónde estamos llegando como sociedad?”, expresó la actriz.

Esta actualización sugiere que la actriz está dispuesta a continuar luchando por su integridad y la de sus hijas en el terreno legal. A su vez, señala un paso importante en el proceso, lo que podría tener repercusiones en la carrera de la periodista y en la manera en que se manejan este tipo de comentarios en los medios de comunicación.

“Durante toda mi carrera he trabajado de la mano de los medios de comunicación y agradezco a aquellos que se interesan por mis proyectos profesionales, mi vida personal de manera respetuosa. Sin embargo, mi vida personal ha sido objeto de opiniones en ciertos programas de radio que incitan a la violencia de género y que atentan contra mi dignidad“, es parte del texto que acompaña el comunicado subido a su perfil.

