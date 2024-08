Julián Álvarez en su presentación con el Atlético de Madrid: “Necesitaba un cambio en mi carrera”

El delantero argentino Julián Álvarez fue presentado oficialmente este viernes como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Procedente del Manchester City, donde conquistó la Champions League y fue pieza clave en la selección argentina campeona del mundo, el joven atacante llega a la capital española con una necesidad de “hacer un cambio en su carrera”.

“Yo sentía que necesitaba un cambio en mi carrera y buscar un nuevo desafío. Siento que es un club que me brinda el espacio y las herramientas para tener mi mejor versión como futbolista”, afirmó el delantero en declaraciones recogidas por EFE.

Álvarez, que señaló estar “muy contento e ilusionado” y que desde el primer momento “ha sentido el cariño de los aficionados”, remarcó que sus objetivos son lograr su “mejor versión y crecer como persona para ayudar al equipo a ganar” y confesó una de las claves de su fichaje.

❝Estoy muy contento e ilusionado. He sentido el cariño de los hinchas del Atlético desde el primer momento.❞



“He hablado con alguno de mis compañeros como Rodrigo De Paul y Nahuel Molina que me mandaron mensajes en este tiempo. Con Giuliano estuve en los Juegos y también hablé con el Cholo. Me dijo que viniera y que iba a ayudar al equipo y me ayudarían a mejorar mis virtudes. Era un desafío para mí y estoy muy ilusionado de conocer a un entrenador como él con todo lo que significa para el club y para el fútbol mundial”, declaró el jugador argentino.

En su presentación, Álvarez mostró una gran humildad y ha destacado la importancia de trabajar en equipo. “Siento que en el equipo hay muchos jugadores importantes. Creo que somos eso, un equipo donde todos vamos a ayudar para dejar al Atlético de Madrid en lo más alto”, afirmó el argentino.

El delantero argentino reconoció que no se siente un “superhéroe” a pesar de sus éxitos anteriores. Álvarez aseguró que su objetivo principal es seguir mejorando como jugador y ayudar al equipo a conseguir títulos.

La afición del Atlético de Madrid recibió con los brazos abiertos a su nuevo fichaje. Álvarez mostró su agradecimiento por el cariño de los aficionados y ha asegurado estar dispuesto a darlo todo por el club.

