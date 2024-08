Bárbara Mori vio su personaje de “Rubí” como “mala influencia”

Bárbara Mori ha compartido que, a pesar de las dificultades emocionales que enfrentó durante la grabación de ‘Rubí’, la conexión que tiene con su personaje ha dejado una huella perdurable. La telenovela fue estrenada en el año 2004, y no solo lanzó su carrera a nuevas alturas, sino que también se ha mantenido en la memoria de los televidentes a lo largo de los años.

Durante una entrevista concedida a EXA FM dijo que: “La gente quiere mucho a Rubí y siempre me la mencionan. Rubí era una mujer que no tenía límites, pasaba por encima de todo y exageraba bastante, pero al final era una mujer que usaba su voz, que ponía tenía límites, que decía lo que pensaba y eso empoderó a muchas mujeres a poder usar su voz”.

“Yo me enteré muchos años después, cuando una señora me dijo: ‘Mi hija se llama Rubí por ti’, y yo: ‘No señora, es una mala influencia’ y me dice: ‘No, todo lo contrario, Rubí nos ha enseñado mucho a las mujeres’. Yo nunca lo había visto así y me pareció hermoso”, agregó.

Bárbara Mori y Sebastián Rulli, durante las grabaciones de “Rubí” en Cancún, México/2005. Crédito: Mezcalent

El personaje de Rubí, con su compleja personalidad y su búsqueda de poder y riqueza, ha generado un debate sobre la dualidad moral en los medios. Aunque Mori inicialmente veía a Rubí como una “mala influencia”, la perspectiva de sus fanáticos le mostró que el personaje también puede ser visto como un símbolo de empoderamiento y ambición, lo que ha contribuido a su perdurabilidad en el tiempo.

“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste“, comentó en una TED Talk en el año 2020.

La actriz se ha mostrado agradecida por el apoyo y la admiración que sigue recibiendo, lo que le ha permitido reconceptualizar su papel y disfrutar del legado de ‘Rubí’. A través de su experiencia, Mori ha logrado transmitir un mensaje sobre la complejidad de los personajes en la televisión y cómo pueden resonar con el público de maneras inesperadas.

