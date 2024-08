El día que a Carlos Adyan lo despidieron de un trabajo por decir una mentira 

El presentador de televisión Carlos Adyan habló de un momento en su vida en el que fue despedido de un trabajo por decir una mentira. La declaración la hizo en el podcast ‘Gina Logía’, en el que comentó el aprendizaje que se llevó de esa situación.

“Primero que nada me despiden del trabajo de mesero porque mentí, dije que iba a recoger a mi mamá al aeropuerto, que no podía ir a trabajar y me vieron ellos (los del trabajo) en un brunch en Snapchat en ese entonces y me tomaron el pantallazo y me dijeron ‘¿sabes qué? Mentiste. No vuelves'”, recordó.

Pero no todo fue tan difícil para él ya que al día siguiente fue a recoger su último cheque y le dijeron que pese a lo ocurrido, se quedara en el empleo, pues les gustaba mucho cómo trabajaba.

Sin embargo, dijo que no porque ya sentía que quería otra cosa que no fuera ser mesero. “Yo decía me encanta ser mesero, pero si sigo enfocado en ser mesero, me voy a quedar como mesero, porque es un trabajo en el que haces dinerito y cumples con el check mark”.

En esa entrevista con Gina Ulmos, el boricua habló de varios aspectos de su vida. Por ejemplo, contó cómo fue reuniendo dinero con el sueño de mudarse a Miami y trabajar en un medio de comunicación relevante.

“Yo no conocía a nadie, pero me gusta socializar y todo el rollo”, explicó acerca de cómo tocó puertas en Univision y Telemundo, pero al comienzo no lo logró.

Sin embargo, tocó puertas en Caracol Radio y esa fue su primera oportunidad con el mundo de los medios.

Su primer trabajo fue sin paga, a las 5 de la mañana, en el noticiero local y aceptó debido a que soñaba con ir sumando experiencia a su vida profesional; una decisión bien tomada, pues fue la forma ideal de foguearse en la presentación de noticias.

“Di el reporte del tráfico y sentí que había nacido para eso”, explicó el comunicador social.

Recordó que su primer salario fue de 700 dólares al mes, algo que no le alcanzaba para mucho, pero contaba con el apoyo de su madre.

