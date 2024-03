Carlos Adyan dice para cuándo espera convertirse en padre con su esposo Carlos Quintanilla

El presentador Carlos Adyan es uno de los pocos que ha logrado marcar la diferencia en la televisión de habla hispana y todo ocurrió desde el momento en el que decidió hablar abiertamente de su orientación sexual, mientras que fue a finales del mes de octubre cuando se casó con Carlos Quintanilla.

“Siempre ha habido un tabú de que el presentador tiene que ser el macho, el alfa… Lamentablemente, hoy por hoy, hay muchas personas que viven dentro de ese cuento. Obviamente por el respeto no se mencionan nombres ni nada, pero sí hay muchos colegas que piensan que por eso los van a tachar y a tildar. De hecho, a mí me costó un tiempo entenderlo”, le comenzó diciendo a Adriana Martín en una entrevista.

“Con que yo abra una pequeña ventana para mí es magnífico. No sé si estoy abriendo puertas, pero siento que lo que hice fue con mucho amor, salió del corazón y he recibido muchos mensajes muy bonitos de gente que se vio en una historia similar, que no necesariamente eran presentadores y se vieron reflejados en la historia y han podido dar un paso que de pronto no habían dado”, añadió durante la conversación sostenida.

Adyan reveló que dejó de pensar un momento en el trabajo debido a que cuando le toque dejar la empresa donde se encuentra, él igual seguirá con su vida. Por ello, no podía dejar de creer en lo que realmente él es, así como no debe ocultarse por otras opiniones.

Carlos Adyan detalló el tiempo en el que espera incrementar los integrantes de su familia. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“Olvidándome un poco del impacto que pudo haber causado, que yo sé que sí hubo un cierto impacto, yo me enfoqué en mí. Al final el trabajo mañana me despiden y ya, pero mi vida no, mi vida es mía. Disfrutando mucho mi etapa en Telemundo, disfrutando mucho todo lo que estoy haciendo, pero hay que entender que nada nos pertenece y mucho menos un trabajo. En el momento en el que yo entendí eso dije ‘no, es que mi vida personal va por encima de cualquier cosa'”, dijo.

Este año se espera que la pareja se case por la iglesia. Además, Adriana le consultó si tienen planes de incrementar los integrantes de la familia y él no dudó en responderle: “Sí, claro, claro que sí. Quiero tener 2 hijos. Está en los planes, pero no en los de ahora. En 2, 3 años. No es una prioridad ahorita porque tenemos demasiado trabajo y sabemos la responsabilidad que es un hijo”.

