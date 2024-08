Sebastián Cáceres confía que el Club América ganará la Leagues Cup

El futbolista uruguayo y jugador estelar de las Águilas del Club América, Sebastián Cáceres, ha sido vinculado en varias ocasiones con diversos equipos de Europa e incluso ha surgido el rumor de una presunta petición de Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, para que dé el salto al viejo continente con el objetivo de mejorar sus capacidades competitivas y apoyar de mejor manera a los charrúas.

Ante esta situación el propio Cáceres decidió acabar con los rumores y durante una entrevista ofrecida para TUDN reveló que eso es mentira y Bielsa nunca le ha pedido que abandone a las Águilas; por el contrario aseguró que todos los días los insta a formar parte de un equipo en el que se sientan cómodos y puedan jugar lo mejor posible para mantenerse activos.

“Él quiere que sus jugadores estén en los mejores equipos posibles en la élite compitiendo contra los mejores y no me le dijo en ese momento, hace seis meses, era mentira que me haya dicho o me había dicho eso, pero no necesito que él me lo diga para saber que que él si lo quiere”, expresó.

“Quiere que yo esté en un equipo de Europa compitiendo contra los mejores jugadores y los mejores equipos. Cualquier entrenador de una selección va a querer que sus jugadores están los mejores equipos, también creo que todo jugador que se proyecta quiere estar compitiendo a ese nivel“, agregó en sus declaraciones.

Cáceres enfatizó que su único objetivo es poder seguir defendiendo la camiseta azulcrema y apoyarlos en la lucha por el título de la Leagues Cup 2024 como uno de los dos representantes de la Liga MX que todavía quedan en la competencia y además a luchar por el tricampeonato del torneo azteca para convertirse en el primer club en la historia en lograr esta hazaña.

“Ya como estamos acostumbrado a eso, ya nos gusta por el hecho de que nos hace sentir protagonistas siempre, el hecho de que siempre se esté hablando de América, siempre se ponga como favorito puede verse como presión, pero a nosotros nos gusta y nos hacemos cargo de eso, por algo nos ponen en esa posición, porque nosotros pusimos la la vara en ese lugar”, detalló.

“Estamos capacitados que sobra para hacerlo porque ya lo hemos hecho, no es que haya cambiado tanto y los jugadores que vinieron son de gran calidad, estamos super capacitados para cumplir, más que expectativa de la gente, los objetivos que nos proponemos nosotros que obviamente coinciden”, concluyó.

