¿Cuántos hijos tiene Anuel AA y cómo se llaman? 

Anuel AA se ha hecho famoso por su carrera musical, pero también por los distintos escándalos que ha tenido en su vida, en donde las relaciones amorosas han sido uno de los principales contenidos que ha llamado la atención de su público.

También, el boricua se ha caracterizado por tener una gran descendencia, ya que tiene cuatro hijos de distintas mujeres.

A propósito de que el fin de semana anunciaron que su novia Laury Saavedra está embarazada, te mostramos uno a uno quiénes son los hijos de Anuel AA.

1- Pablo Anuel

Es el primero que tuvo el artista y es fruto de su relación con Astrid Cuevas, quien en el pasado fue pareja del intérprete de ‘Mejor Que Yo’.

Además, el niño, quien tiene 10 años de edad.

En las redes sociales, el pequeño tiene varias apariciones en la cuenta en Instagram de su papá, con quien comparte divertidos momentos e incluso con Laury Saavedra, pareja actual del reguetonero.

2-Giannella

Este ha sido un hecho polémico, ya que inicialmente el boricua no quería reconocer las acusaciones que hacía en su contra Melissa Valecillo, una colombiana que aseguraba que había tenido una hija de Anuel AA.

Sin embargo, luego de largo tiempo, el famoso reconoció que la niña sí es de él: “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada. Nunca, no importan las circunstancias, cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”.

En redes se le ha visto junto a ella en varios momentos especiales, demostrando que ha cumplido como padre.

3-Cattleya

La niña nació poco antes de que se terminara su matrimonio con Yailin La Más Viral. Poco después de que la bebé llegara al mundo, la dominicana acusó a su ex de no ayudarla con la manutención y que estaba poco interesado por ella.

Esto hizo que no la viera durante meses, hasta que resolvieron sus diferencias y desde hace unas semanas Anuel AA pudo ver a su tercera hija.

Ahora, el cantante se prepara para un cuarto hijo, pero junto a su actual pareja, la venezolana Laury Saavedra.

