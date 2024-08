Laury Saavedra, novia de Anuel AA, está embarazada.

Un nuevo hijo llegará próximamente a la vida de Anuel AA, pues Laury Saavedra anunció este 17 de agosto que está embarazada y nacerá en los próximos meses una niña, fruto de su relación con el reguetonero puertorriqueño.

A través de Instagram, la pareja compartió que están emocionados por esta nueva etapa en su relación, que ya tiene más de un año.

En el video se les vio tomados de la mano, con un hermoso escenario, mientras de fondo activaban un humo de color rosado para anunciar el sexo de la bebé.

En la publicación hubo muchas reacciones por parte de los usuarios, algunos para celebrar esta noticia y otros para recordar a algunas exparejas del reguetonero.

Entre los mensajes que se leyeron estuvieron: “Mientras más no sirve el tipo, más le paren”, “Voy a llegar a pensar que Karol G no puede tener hijos porque este tipo donde pone el ojo, pone la bala”, “Tan ostentoso como lo hizo con Yailin, pero después que nacen ni los mira, la que se lo quede, pierde”, “Me pierdo de la farándula y pasa esto, no puede ser”.

La relación de Anuel AA con Laury Saavedra ha sido, por ahora, de las menos escandalosas, pues sobre todo con Yailin La Más Viral hubo varios hechos que llamaron la atención de la prensa y en las redes sociales.

Incluso, su separación también fue bastante comentada, pues hubo señalamientos de violencia doméstica, algo que encendió las alarmas de muchos.

La situación fue tan grave que se divorciaron poco después de que naciera Cattleya, la hija que tienen en común, pero durante varios meses la dominicana no le permitió verla, hasta que hace poco comenzaron a hacer las paces entre ellos.

Ahora, Anuel AA se prepara para su cuarto hijo, un hecho que hace crecer su descendencia.

Sigue leyendo:

· Anuel AA lanza polémico mensaje a Feid sobre Karol G: “Tu mujer me ama”

· Mamá de Gianella, hija de Anuel AA, lo demandará y él le responde con un fuerte mensaje

· Arcángel ataca a Anuel AA tras aparecer con la hija que tuvo con Yailin ‘la más viral’: “Te corre”