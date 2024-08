Luna azul: cuándo se verá la superluna de agosto y por qué es única

Este lunes, una rara superluna, la más grande y brillante del año, iluminará el cielo de los Estados Unidos y alcanzará su punto máximo en punto de las 2:26 p.m. ET.



De acuerdo con los expertos, este fenómeno llega poco después de un pico de lluvia de meteoros de las Perseidas de la semana pasada, marcando así una serie de cuatro superlunas consecutivas de año.



“Esta luna llena es la tercera de las cuatro que veremos durante la temporada actual. A este tipo de luna llena se le suele llamar Luna Azul, pero por supuesto esto no tiene nada que ver con el color real de nuestro satélite”, explicó el astrofísico Gianluca Masi, fundador del Proyecto Telescopio Virtual a la prensa estadounidense.

Así se vio la superluna saliendo por la mezquita de Santa Sofia, en Estambul en agosto de 2023. Crédito: Getty Images. Crédito: YASIN AKGUL | AFP / Getty Images

De acuerdo con CNN, la última vez que ocurrió este evento lunar fue en agosto de 2023 y las próximas superlunas azules están proyectadas para enero y marzo de 2037.



La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto y su distancia respecto de nosotros varía.



La Luna se encuentra a una distancia media de 384.400 km (238.900 millas) de la Tierra, pero este día estará unos 23.000 km (224.917 millas) más cerca, es decir, casi el doble del diámetro de nuestro planeta.



Esta proximidad aumentará el brillo y el tamaño de la Luna, lo que le dará una presencia más imponente en el cielo nocturno, por lo que podrá ser más clara en Europa. En su punto más cercano, la Luna llena puede parecer hasta un 14 por ciento más grande y un 30 por ciento más brillante que cuando está en su punto más alejado de la Tierra, conocido como apogeo.



Al rededor de las 7:30 p.m. ET la posición del sol permitirá que la luna brille intensamente en el cielo nocturno; los especialistas recomienda que hacía la tarde, después del atardecer, mirar hacia el sureste para ver la salida de la Luna del esturión.

La “Superluna” que se verá este fin de semana se verá 14% más grande y 30% más brillante, porque estará más cerca de la Tierra. Crédito: EFE. Crédito: EFE

En la Costa Este, la superflua se elevará hacia los cielos del este-sureste, alcanzando su punto máximo aproximadamente a un tercio de su recorrido en el cielo, antes de ponerse alrededor de las 7:00 a.m. en el oeste-suroeste.



Shannon Schmoll, directora del Planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan, dijo que si el cielo está libre de nubes y tienes una vista despejada, podrás ver la luna. “Es lo suficientemente brillante como para que no necesites ir a ningún lugar especial” y es visible justo después de la puesta del sol, dijo.



Es muy probable que las personas que vivan en la ciudad no puedan ver con claridad el brillo de la luna debido a la contaminación, sin embargo, para ver los detalles de la luna de cerca, como los cráteres, asegures de hacerlo a través de binoculares o un telescopio.



Las superlunas restantes de 2024 ocurrirán el 18 de septiembre, el 17 de octubre y el 15 de noviembre.



Te puede interesar:

* Luna de maíz: Cuándo se verá la Superluna de septiembre de este 2023

* Las mejores fotografías que nos dejó la Superluna azul de agosto de 2023

* Las mejores postales de la “Luna de esturión”, la primera superluna de agosto