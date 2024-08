Cazzu habla por primera vez de las secuelas de su ruptura con Christian Nodal

Luego de poco menos de 3 meses de su mediática ruptura con Christian Nodal, Cazzu habló, por primera vez, sobre las consecuencias de este hecho en su vida a través de su exposición en las redes sociales.

Durante su reciente participación en el programa ¡FA!, del actor y músico Mex Urtizberea, la intérprete de “Nena Trampa” rompió el silencio respecto a la forma en la que se convirtió en “noticia” y la razón por la que decidió alejarse de las redes sociales tras anunciar su rompimiento con el cantante mexicano a través de un mensaje en estas mismas plataformas.

Y es que a pesar de mencionar en dicha publicación que su relación con Nodal había terminado en los “mejores términos”, la cantante “sufrió” de nueva cuenta el escrutinio mediático tras la revelación del noviazgo entre Nodal y Ángela Aguilar solo unas semanas después.

Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada” Cazzu – Cantante

"Yo hace 2 meses no tengo mis redes sociales en mi celular" — Cazzu en el programa "¡FA!" hablando sobre las redes sociales.

Cazzu se concentra en su carrera y su hija

Durante la misma conversación en el show argentino, el cual reveló un primer adelanto en donde se ve a la cantante reinterpreta el tema “Como la Flor” de Selena semanas atrás, Cazzu mencionó que su distanciamiento de las redes sociales respondió a su necesidad de “evitar errores que pudieran agravar la situación” en donde se encontraba, además de alejarse de una espiral de escándalos y proteger su tranquilidad.

Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa”. Cazzu – Cantante

Dentro de la misma plática, la ex pareja Christian Nodal mencionó que actualmente ha “bloqueado” las notificaciones en sus redes sociales, por lo que no está enterada si “alguien la llama”.

Finalmente, la cantante difundió que no buscó la fama por esta situación, sin embargo, acepta las consecuencias del alcance de este hecho: “Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control”.

@cazzuoficial fue parte del programa FA! de Mex Urtizberea e interpretó la canción "Como la flor" de Selena Quintanilla y sorprendió a todos



¿Qué te pareció? #Cazzu #Selena pic.twitter.com/qJ7nb3mOZD — Paparazzi (@PaparazziRevis) August 20, 2024

Actualmente, y previó a su reciente participación en el programa de entretenimiento latino, Cazzu reapareció en la escena musical tras meses de alejarse por el embarazo de su hija durante inicios del 2023.

En días anteriores, se pudo ver y escuchar a la cantante junto al artista uruguayo Mesita dentro del tema “Modo Animal”. Se espera que la intérprete argentina revele en las próximas semanas nuevo material musical que confirme su “vuelta” a la música.

