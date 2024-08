Ángela Aguilar reacciona a foto de Christian Nodal e Inti en el Instagram de Cazzu

A días de que la cantante argentina y ex pareja de Christian Nodal, Cazzu, decidiera borrar toda fotografía del mexicano en su cuenta oficial de Instagram, a excepción de una imagen, la ahora esposa del intérprete de “Botella tras Botella”, Ángela Aguilar, se hizo presente a través de dicha fotografía.

Luego de que la misma trapera sudamericana revelara, días después de su ruptura con Christian Nodal, que se alejaría de estas plataformas para concentrarse en su trabajo y su hija Inti, la intérprete de “Nena Trampa” decidió volver a sus cuentas oficiales con una primera y trascendental acción en esta nueva etapa que vive: borrar toda existencia de su ex pareja.

Sin embargo, y a pesar de que es más que evidente que Nodal desapareció de la cuenta de Instagram de su ex, la artista decidió mantener una única foto del cantante. En dicha imagen, aunque no se ve el rostro del mexicano, sí se puede notar su mano, junto a la de Cazzu, mientras ambos toman una mano y un pie de su hija en común, quien vio la luz el pasado mes de septiembre de 2023.

¿Por qué Ángela Aguila reaccionó a la foto de Cazzu, Nodal e Inti?

A pesar de que la foto de Cazzu data de hace poco menos de un año, decenas de usuarios no pudieron evitar mostrar su sorpresa al ver que Ángela Aguilar, quien en ese entonces se mantenía alejada de la pareja, reaccionó a la publicación con un “me gusta”.

A raíz de esta acción, un gran número de personas, seguidores de la argentina, mostraron su molestia con la hija de Pepe Aguilar con comentarios como: “borra el like al menos ten un poco de dignidad que no te queda”, “que rabia ver el me gusta de la Ángela en esta foto”, entre muchos otros.

Respecto a la razón por la que la intérprete de “Dime Cómo Quieres” decidió reaccionar a dicha foto, que también deja en claro que la cantante mexicana sigue a la sudamericana o por lo menos se mantiene al pendiente de sus publicaciones, diversos usuarios han señalado que Ángela podría sentir celos de la hija que mantienen ambos cantantes.

De igual manera, y de manera contraria, otro grupo nutrido de personas han mencionado que Aguilar pudo haber reaccionado a dicha foto como una forma de demostrar a Cazzu que es ella ahora la esposa de Nodal.

Esta no es la primera vez en la que la joven cantante reacciona a una foto de la ex pareja de celebridades latinas. Previo a la ruptura entre Nodal y Cazzu, y durante el embarazo de la argentina, Ángela se hizo presente a través de diversas reacciones así como el tan viralizado comentario “Fan de su relación”, el cual se convirtió en objeto de burla debido a que meses después, la cantante anunció su romance con Nodal, evidenciando su interés en el nacido en Sonora durante su relación con Cazzu.

