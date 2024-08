Francisco Álvarez se siente contento por lograr su primer walk-off en MLB

El beisbolista venezolano y receptor estrella de los New York Mets, Francisco Álvarez, demostró que es un determinante jugador con el madero y este lunes se convirtió en el héroe del partido contra los Baltimore Orioles tras lograr su primer walk-off gracias a un potente cuadrangular por el jardín izquierdo para darle el triunfo a los suyos.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación posterior a este encuentro el jugador criollo destacó lo emocionante que fue para él lograr esa actuación en un momento tan valioso para el club y así poder comandar la victoria.

“Estaba pensando dar swing y darle con la parte gruesa. Sabía que se había ido. Puse el bate sobre la bola. Me sentí muy entusiasmado porque los Orioles son un equipo bastante bueno. Les ganamos. No sé si no lo pisé, pero volví a pisarlo”, expresó Francisco Álvarez con respecto a las sensaciones por su jonrón y especialmente al tener la duda de haber pisado el plato.

Otra figura de los Mets que se mostró bastante contenta por este resultado fue el manager Carlos Mendoza, quien resaltó el trabajo de Álvarez y especialmente la entrega que constantemente realiza para que los neoyorquinos tengan los mejores resultados posibles.

“Fue bueno verlo listo y a tiempo. Sabía que iba a ver una buena recta de Domínguez, quien estaba lanzando 98, 99, hasta 100 mph. Alvy mantuvo un swing corto, sacando la frente del bate, y finalmente … Bueno por Alvy que puede sentirse así otra vez, y que tuvo éxito. Fue en un momento importante para nosotros”, expresó.

“Cuando voltee la pelota ya estaba en el aire. Fue una sensación increíble. Los muchachos comenzaron a saltar. En general, creo que fue una gran victoria para nosotros”, agregó.

Para finalizar, Mendoza resaltó lo importante que es para Álvarez poder lograr este resultado en lo anímico, debido a que no estaba atravesando un gran momento ofensivo desde la pausa del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

“Estaba pasando por un momento difícil. Tiene apenas 22 años y está batallando a nivel de Grandes Ligas. Lo he venido diciendo: El muchacho se preocupa bastante, y siempre quiere ganar. En ocasiones, cuando estamos batallando ofensivamente como equipo, él se atribuye la responsabilidad, y está bastante ocupado haciéndose cargo del cuerpo de lanzadores y cosas así. … Pero, finalmente conectar un batazo de esa magnitud, había pasado mucho tiempo. Habernos dado una victoria en esa situación, me siento bien feliz por él”, concluyó.

