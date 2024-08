Niurka Marcos y la dura opinión sobre el rostro de Ninel Conde

Los fanáticos de Niurka Marcos y Ninel Conde conocen que desde hace mucho no se llevan nada bien, lo que viene siendo un tema recurrente en el mundo del entretenimiento mexicano desde hace aproximadamente una década. La circunstancia se tornó complicada cuando la cubana acusó a la actriz de intentar sabotear su participación en un proyecto compartido, lo que desató una serie de declaraciones y reproches entre ambas.

La vedette se refirió a la polémica que rodea a Ninel respecto a los cambios en su apariencia, específicamente las cirugías estéticas que ha realizado para verse más joven. En una entrevista en el programa “Venga la alegría,” Niurka expresó su sorpresa al ver el cambio radical en el rostro de la también cantante, afirmando que parece otra y cuestionando qué le ha sucedido.

“Es totalmente otra persona. Es la cara de otra niña“, expresó de manera contundente frente al reportero.

Además, reflexionó sobre la posible razón detrás de estas transformaciones, sugiriendo que podrían estar relacionadas con la forma en que Ninel se percibe a sí misma desde joven. Niurka insinuó que esta búsqueda constante de cambio podría estar ligada a un trastorno que tiene que ver con la preocupación exagerada del físico, en el que la persona tiene una visión distorsionada de su propia apariencia y siente la necesidad de realizar modificaciones para acercarse a un ideal que tiene en mente.

Marcos no dudó en dar su percepción a los constantes retoques a los que la actriz se somete: “Es sinónimo de inseguridad, de insatisfacción. La dismorfia creo que ha demostrado tenerla toda la vida. Porque una chica, que desde joven, cuando era bonita, era virginal, todavía tenía esa juventud impecable, necesitaba operarse y hacerse cosas; ahorita, que ya está (más grande) se siga haciendo cosas; entonces ya no es ella“.

“Ella no escucha consejos. Por eso le hace falta mucho su mami para que le dé consejos. No, no. Ninel Conde no es una persona de escuchar consejos, sigue adelante. Si escuchara consejos no haría tantas pendej*das todo el tiempo”, añadió Niurka durante la exclusiva al mencionado programa.

